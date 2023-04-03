В МИД РФ рассказали, как ответят на вступление Финляндии в НАТО

Военный потенциал России на западном и северо-западном направлениях будет усиливаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя вступление Финляндии в НАТО 4 апреля.
«Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России», — заявил Грушко, его слова приводит РИА Новости.
Сегодня, 3 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление после начала спецоперации России на Украине. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что членство Финляндии в НАТО будет неполноценным без Швеции, передает RT.
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