На Урале откроют туристический центр на перевале Дятлова

04 апреля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

На перевале Дятлова усилят ряд направлений в сфере безопасности, отметил Юрий Патанин Фото: Екатерина Лахтикова На Урале появится визит-центр с инфраструктурой для туристов на таинственном перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибли девять туристов — студентов УПИ, после чего на Урале появилась легенда перевала, которая волнует уже не одно поколение. Об этом заявил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства по Свердловской области Юрий Патанин. «На создание визит-центра на перевале Дятлова потребуется от одного до трех лет. Там уже есть туристический поток, не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот поток структурировать. Также нужно сделать туризм более комфортным и безопасным», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. Также на перевале будут усиливаться ряд направлений в сфере безопасности. «Планируется решить проблемы со связью, обеспечить электроснабжение поселка Вижай, который находится возле перевала Дятлова», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Ранее, по слухам, URA.RU стало известно, что замам губернатора Свердловской области поручили сделать перевал Дятлова туристической Меккой. После чего жителей Урала предупредили об опасности создания туристического маршрута на перевале.

На Урале появится визит-центр с инфраструктурой для туристов на таинственном перевале Дятлова, где в 1959 году загадочно погибли девять туристов — студентов УПИ, после чего на Урале появилась легенда перевала, которая волнует уже не одно поколение. Об этом заявил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства по Свердловской области Юрий Патанин. «На создание визит-центра на перевале Дятлова потребуется от одного до трех лет. Там уже есть туристический поток, не хватает каких-то точечных вещей, которые позволили бы этот поток структурировать. Также нужно сделать туризм более комфортным и безопасным», — сказал Юрий Патанин в ходе пресс-конференции ТАСС. Также на перевале будут усиливаться ряд направлений в сфере безопасности. «Планируется решить проблемы со связью, обеспечить электроснабжение поселка Вижай, который находится возле перевала Дятлова», — отметил замдиректора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Ранее, по слухам, URA.RU стало известно, что замам губернатора Свердловской области поручили сделать перевал Дятлова туристической Меккой. После чего жителей Урала предупредили об опасности создания туристического маршрута на перевале.