Финляндия закрывает еще одно консульство в России

МИД Финляндии временно закрыло отделение генконсульства в Петрозаводске
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Заседание правительства области. Курган, бумаги, документы
Офис в Петрозаводске возобновит работу при необходимости, сказано в сообщении МИД Финляндии Фото:
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Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. Об этом сообщается в заявлении МИД.

«Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, передает ТАСС. В сообщении поясняется, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе. Отмечается, что офис может возобновить работу при необходимости.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы вступила в НАТО. Однако вскоре его заявление было опровергнуто. Вступление страны в военный альянс не повлияет на ход спецоперации, отметил министр обороны России Сергей Шойгу. Однако Россия укрепит военный потенциал на северо-западе, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает RT.

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Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть работу отделения генконсульства республики в Петрозаводске. Об этом сообщается в заявлении МИД. «Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, передает ТАСС. В сообщении поясняется, что закрытие консульства связано с сокращением задач Финляндии в регионе. Отмечается, что офис может возобновить работу при необходимости. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы вступила в НАТО. Однако вскоре его заявление было опровергнуто. Вступление страны в военный альянс не повлияет на ход спецоперации, отметил министр обороны России Сергей Шойгу. Однако Россия укрепит военный потенциал на северо-западе, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает RT.
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