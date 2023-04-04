В МИД РФ отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ: Россия примет меры военно-технического характера в ответ на вступление Финляндии в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Общая площадь НАТО и России увеличилась в два раза, заявили в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Россия предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии в НАТО 4 апреля. Характер оборонного строительства на границе с государством будет зависеть от действий Финляндии в альянсе. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Отмечается, что ответные меры России будут зависеть от конкретных условий интеграции страны в НАТО.

В заявлении также сказано, что вступление Финляндии в НАТО расширило в два раза общую границу альянса и России. Из-за этого изменилась ситуация в североевропейском регионе, который является наиболее стабильным в мире. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях, отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы уже официально вступила в НАТО 4 апреля. Затем сообщение было опровергнуто. Аналитик Никита Липунов заявил, что Хельсинки мало получит от присоединения к альянсу с военно-технической точки. Он отметил, что ранее страна была интегрирована в НАТО неофициально, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Россия предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии в НАТО 4 апреля. Характер оборонного строительства на границе с государством будет зависеть от действий Финляндии в альянсе. Об этом сообщили в МИД РФ. «Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Отмечается, что ответные меры России будут зависеть от конкретных условий интеграции страны в НАТО. В заявлении также сказано, что вступление Финляндии в НАТО расширило в два раза общую границу альянса и России. Из-за этого изменилась ситуация в североевропейском регионе, который является наиболее стабильным в мире. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях, отмечается в заявлении. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы уже официально вступила в НАТО 4 апреля. Затем сообщение было опровергнуто. Аналитик Никита Липунов заявил, что Хельсинки мало получит от присоединения к альянсу с военно-технической точки. Он отметил, что ранее страна была интегрирована в НАТО неофициально, сообщает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...