В МИД РФ отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ: Россия примет меры военно-технического характера в ответ на вступление Финляндии в НАТО

04 апреля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Общая площадь НАТО и России увеличилась в два раза, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Россия предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии в НАТО 4 апреля. Характер оборонного строительства на границе с государством будет зависеть от действий Финляндии в альянсе. Об этом сообщили в МИД РФ. «Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства . Отмечается, что ответные меры России будут зависеть от конкретных условий интеграции страны в НАТО. В заявлении также сказано, что вступление Финляндии в НАТО расширило в два раза общую границу альянса и России. Из-за этого изменилась ситуация в североевропейском регионе, который является наиболее стабильным в мире. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях, отмечается в заявлении. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы уже официально вступила в НАТО 4 апреля. Затем сообщение было опровергнуто. Аналитик Никита Липунов заявил, что Хельсинки мало получит от присоединения к альянсу с военно-технической точки. Он отметил, что ранее страна была интегрирована в НАТО неофициально, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия предпримет военно-технические меры на вступление Финляндии в НАТО 4 апреля. Характер оборонного строительства на границе с государством будет зависеть от действий Финляндии в альянсе. Об этом сообщили в МИД РФ. «Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», — сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства. Отмечается, что ответные меры России будут зависеть от конкретных условий интеграции страны в НАТО. В заявлении также сказано, что вступление Финляндии в НАТО расширило в два раза общую границу альянса и России. Из-за этого изменилась ситуация в североевропейском регионе, который является наиболее стабильным в мире. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях, отмечается в заявлении. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия якобы уже официально вступила в НАТО 4 апреля. Затем сообщение было опровергнуто. Аналитик Никита Липунов заявил, что Хельсинки мало получит от присоединения к альянсу с военно-технической точки. Он отметил, что ранее страна была интегрирована в НАТО неофициально, сообщает «Федеральное агентство новостей».