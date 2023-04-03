Бывший муж преследовал тюменку и угрожал ее убить, а в итоге зарезал ее мать и нового возлюбленного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец получил полтора года лишения свободы за угрозы убийством, которые он озвучивал своей бывшей жене. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Впереди мужчину ждет еще один суд: за убийство экс-тещи и нового сожителя бывшей супруги.

«38-летний Руслан Гасанов получил полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье об угрозе убийством. 1 ноября 2022 года Гасанов получил от бывшей супруги сообщения о том, что она никогда не вернется к нему. После этого мужчина стал звонить ей с неизвестных номеров, а также приходить домой. Через дверь он кричал „Зарежу!“, „Задавлю!“, „Все равно убью!“ и оскорблял женщину», — сообщили в пресс-службе судов.

На следующий день тюменец встретил свою экс-супругу на улице и стал преследовать. Он догнал женщину, пытался ее душить с криками «Я убью тебя!». Также он толкнул потерпевшую на проезжую часть. Упав, она ударилась головой об асфальт.

Руслан Гасанов ранее уже был судим, но и сегодняшнее заседание не станет для него последним. Мужчине предстоит процесс по делу о двойном убийстве. Как ранее писало URA.RU, в феврале он пришел домой к бывшей жене, где с ножом напал на нее, ее мать и нового сожителя. Двое последних в результате скончались, экс-супругу обвиняемого удалось спасти.

Руслан Гасанов в зале суда Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области