Участников ОПГ отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские задержали участников крупной организованной преступной группировки (ОПГ), которая распространяла наркотики по всей России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, из незаконного оборота было изъято более 50 килограммов запрещенных веществ.

«Преступную организацию возглавлял гражданин иностранного государства. Он координировал его деятельность, а также занимался контрабандными поставками героина на территорию России и распределением наркотиков между дилерами. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 17 подозреваемых в семи регионах страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ.

В главке отметили, что ОПГ причастна к совершению 64 наркопреступлений на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест на сумму более трех миллионов рублей.

Ранее сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по региону задержали группу «черных» риелторов, которые наживались на махинациях с жильем умерших или неадекватных граждан. Они переоформляли квартиры на другие лица и продавали их. Таким образом общий ущерб от их действий составил около 60 млн. рублей.