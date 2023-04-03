В Челябинской области задержали ОПГ из 15 «черных риелторов»

Всем задержанным избрана мера пресечения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция и ФСБ задержали в Челябинской области 15 участников группировки, занимавшейся махинациями с жильем умерших и неадекватных граждан. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следствия, на их счету — не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом порядка 60 млн рублей. Среди задержанных — несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из них — профессиональный риелтор, владеющая знаниями и опытом в сфере сделок с недвижимостью. Криминальный бизнес пресекли оперативники челябинского полицейского главка совместно с УФСБ по Челябинской области», — пояснила Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали две мошеннические схемы. В первом случае, квартиры умерших с помощью поддельных документов переоформляли на аферистов и продавали. Во втором, любителей алкоголя уговаривали продать жилье вместе с долгами и переселить в более дешевое жилье. В реальности они оказывались сначала в краткосрочно арендованных комнатах в общежитиях, а затем на улице.

Изначально участникам группировки предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас к ним добавили обвинения по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по региону, всем обвиняемым избрана различная мера пресечения.