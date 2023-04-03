03 апреля 2023

В Челябинской области задержали ОПГ из 15 «черных риелторов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Всем задержанным избрана мера пресечения (фото из архива) Фото:

Полиция и ФСБ задержали в Челябинской области 15 участников группировки, занимавшейся махинациями с жильем умерших и неадекватных граждан. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следствия, на их счету — не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом порядка 60 млн рублей. Среди задержанных — несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из них — профессиональный риелтор, владеющая знаниями и опытом в сфере сделок с недвижимостью. Криминальный бизнес пресекли оперативники челябинского полицейского главка совместно с УФСБ по Челябинской области», — пояснила Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали две мошеннические схемы. В первом случае, квартиры умерших с помощью поддельных документов переоформляли на аферистов и продавали. Во втором, любителей алкоголя уговаривали продать жилье вместе с долгами и переселить в более дешевое жилье. В реальности они оказывались сначала в краткосрочно арендованных комнатах в общежитиях, а затем на улице.

Изначально участникам группировки предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас к ним добавили обвинения по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по региону, всем обвиняемым избрана различная мера пресечения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Полиция и ФСБ задержали в Челябинской области 15 участников группировки, занимавшейся махинациями с жильем умерших и неадекватных граждан. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк. «По версии следствия, на их счету — не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом порядка 60 млн рублей. Среди задержанных — несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из них — профессиональный риелтор, владеющая знаниями и опытом в сфере сделок с недвижимостью. Криминальный бизнес пресекли оперативники челябинского полицейского главка совместно с УФСБ по Челябинской области», — пояснила Волк. По ее словам, злоумышленники использовали две мошеннические схемы. В первом случае, квартиры умерших с помощью поддельных документов переоформляли на аферистов и продавали. Во втором, любителей алкоголя уговаривали продать жилье вместе с долгами и переселить в более дешевое жилье. В реальности они оказывались сначала в краткосрочно арендованных комнатах в общежитиях, а затем на улице. Изначально участникам группировки предъявили обвинения в мошенничестве. Сейчас к ним добавили обвинения по ч.1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Расследование ведут сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по региону, всем обвиняемым избрана различная мера пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...