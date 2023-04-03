Искусственный интеллект будет контролировать водителей автобусов в ЯНАО

Нейросеть сможет контролировать работу и состояние водителей общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО внедрили программу «Антисон», которая будет контролировать водителей общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, данную систему разработали российские IT-специалисты.

«Салехард и Лабытнанги стали первыми ямальскими городами, где к повышению безопасности на общественном транспорте привлекают искусственный интеллект. На городских автобусных маршрутах тестируют систему мониторинга состояния водителя — «Антисон», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

Система выглядит как видеорегистратор. Она установлена в кабине водителя. Благодаря этому удастся следить за его состоянием, контролировать реакцию и процесс работы. Также программа фиксирует нарушение правил дорожного движения.

«Как только состояние водителя свидетельствует о потере концентрации, в кабину поступает звуковой сигнал со световой индикацией. Одновременно информацию об инциденте получает диспетчер», — добавили там.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет помогать врачам в ЯНАО. Нейросеть поможет медикам проводить анализы лучевых исследований.