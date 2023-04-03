03 апреля 2023
02 апреля 2023

Искусственный интеллект будет контролировать водителей автобусов в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейросеть сможет контролировать работу и состояние водителей общественного транспорта Фото:

Власти ЯНАО внедрили программу «Антисон», которая будет контролировать водителей общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, данную систему разработали российские IT-специалисты.

«Салехард и Лабытнанги стали первыми ямальскими городами, где к повышению безопасности на общественном транспорте привлекают искусственный интеллект. На городских автобусных маршрутах тестируют систему мониторинга состояния водителя — «Антисон», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

Система выглядит как видеорегистратор. Она установлена в кабине водителя. Благодаря этому удастся следить за его состоянием, контролировать реакцию и процесс работы. Также программа фиксирует нарушение правил дорожного движения.

«Как только состояние водителя свидетельствует о потере концентрации, в кабину поступает звуковой сигнал со световой индикацией. Одновременно информацию об инциденте получает диспетчер», — добавили там.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет помогать врачам в ЯНАО. Нейросеть поможет медикам проводить анализы лучевых исследований.

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Власти ЯНАО внедрили программу «Антисон», которая будет контролировать водителей общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, данную систему разработали российские IT-специалисты. «Салехард и Лабытнанги стали первыми ямальскими городами, где к повышению безопасности на общественном транспорте привлекают искусственный интеллект. На городских автобусных маршрутах тестируют систему мониторинга состояния водителя — «Антисон», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО. Система выглядит как видеорегистратор. Она установлена в кабине водителя. Благодаря этому удастся следить за его состоянием, контролировать реакцию и процесс работы. Также программа фиксирует нарушение правил дорожного движения. «Как только состояние водителя свидетельствует о потере концентрации, в кабину поступает звуковой сигнал со световой индикацией. Одновременно информацию об инциденте получает диспетчер», — добавили там. Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет помогать врачам в ЯНАО. Нейросеть поможет медикам проводить анализы лучевых исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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