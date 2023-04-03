Житель пермского села Кондратово выставил на продажу двухметровый памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена монумента — 125 тысяч рублей, коммунистам будет предоставлена скидка. Соответствующую информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений.
«Ленин Владимир Ильич. Алюминий, сделано в СССР. Высота около двух метров, вес около 120 килограммов. Ленин всегда актуален. Жил, жив и будет жить. В другие регионы отправка Первой экспедиционной компанией. Уверенным, быстрым и коммунистам скидка», — сообщил в объявлении продавец.
Он также добавил, что памятник можно установить в качестве арт-объекта на загородном участке, им могут заинтересоваться тематические музеи или коллекционеры атрибутики СССР. Памятник изображает Владимира Ленина, одетого в костюм-тройку. Левой рукой политик опирается на невысокую трибуну.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает двухметровый памятник Ленину, выполненный из авиационного сплава. Монумент владелец готов отдать за миллион рублей.
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