Пермяк продает памятник Ленину, обещая сделать скидку коммунистам. Фото

04 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Высота памятника составляет два метра (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель пермского села Кондратово выставил на продажу двухметровый памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена монумента — 125 тысяч рублей, коммунистам будет предоставлена скидка. Соответствующую информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. «Ленин Владимир Ильич. Алюминий, сделано в СССР. Высота около двух метров, вес около 120 килограммов. Ленин всегда актуален. Жил, жив и будет жить. В другие регионы отправка Первой экспедиционной компанией. Уверенным, быстрым и коммунистам скидка», — сообщил в объявлении продавец. Он также добавил, что памятник можно установить в качестве арт-объекта на загородном участке, им могут заинтересоваться тематические музеи или коллекционеры атрибутики СССР. Памятник изображает Владимира Ленина, одетого в костюм-тройку. Левой рукой политик опирается на невысокую трибуну. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает двухметровый памятник Ленину, выполненный из авиационного сплава. Монумент владелец готов отдать за миллион рублей. Коммунистам продавец памятника обещает сделать скидку Фото: сайт «Авито»

Житель пермского села Кондратово выставил на продажу двухметровый памятник советскому политику Владимиру Ленину. Цена монумента — 125 тысяч рублей, коммунистам будет предоставлена скидка. Соответствующую информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. «Ленин Владимир Ильич. Алюминий, сделано в СССР. Высота около двух метров, вес около 120 килограммов. Ленин всегда актуален. Жил, жив и будет жить. В другие регионы отправка Первой экспедиционной компанией. Уверенным, быстрым и коммунистам скидка», — сообщил в объявлении продавец. Он также добавил, что памятник можно установить в качестве арт-объекта на загородном участке, им могут заинтересоваться тематические музеи или коллекционеры атрибутики СССР. Памятник изображает Владимира Ленина, одетого в костюм-тройку. Левой рукой политик опирается на невысокую трибуну. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает двухметровый памятник Ленину, выполненный из авиационного сплава. Монумент владелец готов отдать за миллион рублей.