Свердловские фермеры раскрыли, как готовятся к засухе

Свердловских фермеров спасут от засухи прошлогодние запасы корма

В Свердловскую область тепло пришло слишком рано, из-за этого может пострадать урожай Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Засушливая погода в Свердловской области создает риски для урожая, но аграрии не переживают, так как надеются, что осадки еще будут. К тому же у многих фермеров остались запасы кормов с прошлого года. Об этом URA.RU рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Семья» Сергей Пыжьянов.

«К плохой погоде никак не подготовиться. Площадь моего хозяйства две тысячи гектаров, грунт не закрытый, и его не польешь за раз. Можно на неделю раньше выйти в поле [на посевную]. Влаги, которая на сегодня есть в земле, достаточно. А если в мае не будет дождей, то ничего хорошего ждать не придется», — отмечает Пыжьянов.

При этом он добавляет, что прошлый год был урожайным, и у большинства фермеров есть запасы сена, сенажа и силоса для скота, которого хватит и на осень. А в позапрошлом году напротив была сильная засуха. «Позапрошлый год пережили и этот переживем. На всю жизнь хлебом и молоком не запасешься, поэтому, сколько есть запасов, столько и будем использовать», — добавляет Пыжьянов.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что главный риск для сельхозпредприятий региона в этом году — плохая погода. По данным синоптика Алексея Пулина, автора telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», продолжающийся дефицит осадков вкупе с ранним сходом снега уже приводит к недостатку влаги в почве.