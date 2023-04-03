РЖД в ХМАО запустит дополнительные поезда до Нижневартовска в майские праздники

Дополнительные поезда будут ездить по четным числам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские железные дороги запустят дополнительные рейсы, которые будут курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом. Информация о датах следования поездов размещена в telegram-канале «Нижневартовск|Официально».

«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае назначены дополнительные поезда дальнего следования. Поезд будет отправляться из Екатеринбурга по четным числам с 28 апреля по 14 мая, из Нижневартовска — также по четным числам с 30 апреля по 16 мая», — указано в публикации.

Билеты на поезда уже появились в продаже. Желающие могут приобрести их на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах вокзала.

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