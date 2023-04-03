03 апреля 2023

РЖД в ХМАО запустит дополнительные поезда до Нижневартовска в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажир, пассажирский поезд, ржд, туризм, железная дорога, путешествие, вагон, поезд, перевозка пассажиров
Дополнительные поезда будут ездить по четным числам Фото:

Российские железные дороги запустят дополнительные рейсы, которые будут курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом. Информация о датах следования поездов размещена в telegram-канале «Нижневартовск|Официально».

«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае назначены дополнительные поезда дальнего следования. Поезд будет отправляться из Екатеринбурга по четным числам с 28 апреля по 14 мая, из Нижневартовска — также по четным числам с 30 апреля по 16 мая», — указано в публикации.

Билеты на поезда уже появились в продаже. Желающие могут приобрести их на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах вокзала.

Ранее URA.RU сообщало, что во время Великого поста РЖД в ХМАО ввело особое меню. При приготовлении блюд не используются продукты животного происхождения.

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Российские железные дороги запустят дополнительные рейсы, которые будут курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом. Информация о датах следования поездов размещена в telegram-канале «Нижневартовск|Официально». «Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае назначены дополнительные поезда дальнего следования. Поезд будет отправляться из Екатеринбурга по четным числам с 28 апреля по 14 мая, из Нижневартовска — также по четным числам с 30 апреля по 16 мая», — указано в публикации. Билеты на поезда уже появились в продаже. Желающие могут приобрести их на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что во время Великого поста РЖД в ХМАО ввело особое меню. При приготовлении блюд не используются продукты животного происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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