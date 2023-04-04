Мэр Екатеринбурга вклинился в спор кланов за «Справедливую Россию», теперь ждут губернатора

Алексей Орлов общался с Кузнецовым в конце марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вклинился в спор за право использовать «Справедливую Россию» площадкой для выдвижения кандидатов на выборы в гордуму. Как рассказал URA.RU источник, Орлов в конце марта провел переговоры с лидером областной партячейки, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым, в ходе которых озвучил свое видение кампании.

Так, на первое место в партсписке СР Орлов якобы предложил депутата Михаила Вечкензина из промэрской группы Алексея Вихарева. А выдвижение людей, связанных с совладельцем «Мотива» Виталием Кочетковым — давним партнером СР, контролирующим в гордуме большую фракцию, которую Орлов хочет сократить, — назвал нежелательным.

Кузнецов, по слухам, ответа не дал: он хочет обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым. А пока призвал однопартийцев 11 апреля голосовать против выгодной Орлову и невыгодной оппозиции новой схемы выборов. Это установка от центрального аппарата «Справедливой России».

В думской фракции СР сейчас пять человек, она контролируется Вихаревым с одной стороны (Вечкензин, Алексей Мещеряков, Александр Колесников) и Кочетковым с другой — в лице депутата Александра Караваева и его друга Владимира Козлова. Чтобы угодить Орлову, Вечкензину, Мещерякову и Колесникову придется ослушаться Кузнецова и проголосовать за новый Устав (иначе Орлов не сможет продавить поправки). Как это поменяет расклад в переговорах, узнать у самого Кузнецова не удалось: он пока воздерживается от комментариев.