Оппонентам мэра блокируют поход во власть Екатеринбурга

Но пока безуспешно — у зама Орлова не оказалось денег

01 марта 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов хочет, чтобы новый созыв думы был ориентирован только на него и губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политблок администрации Екатеринбурга пытается сорвать выдвижение в гордуму от «Справедливой России» людей, связанных со спикером думы Игорем Володиным и совладельцем «Мотива» Виталием Кочетковым. По данным URA.RU, профильный вице-мэр Сергей Плахотин ведет переговоры с лидером региональной ячейки СР, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (хотя Кузнецов это отрицает). Но пока безрезультатно. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023-го. Мэр Алексей Орлов хочет переформатировать этот орган, поменять спикера и избавиться от депутатов, которых Кочетков использовал для атак на предшественника Орлова Александра Высокинского (ныне сенатор) и его администрацию в 2019—2020 годах. Но уже известно, что по согласованию с Кочетковым Володин и некоторые другие представители клана собирают команду по всему городу — чтобы в новом созыве все же сформировать фракцию, способную влиять на принципиальные решения — в том числе по новому председателю. Предполагаемая «стоимость» партийных списков СР на предстоящих выборах — 20-25 млн Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2018-м, когда Кочетков по просьбе главы региона Евгения Куйвашева координировал на выборах большой прогубернаторский альянс, одной из площадок для выдвижения лояльных Куйвашеву кандидатов стала «Справедливая Россия». И неспроста. Долгое время до этого Кочетков поддерживал проекты эсеров и их лидера Александра Буркова, ставшего в 2017 году губернатором Омской области. После довыборов в думу 2020 года отношения Кочеткова с партией, как считается, охладели. Во-первых, он сам дистанцировался от политики, реагируя на прессинг от силовиков, а во-вторых, при участии бизнесмена видный эсер Антон Швалев и Виталий Чачин перешли в «Единую Россию», это оставило СР и ее нового лидера Андрея Кузнецова без сильных кандидатов в той кампании. По слухам, на эмоциях Кузнецов даже отказал депутату гордумы от «Справедливой России» Александру Караваеву, соратнику Кочеткова, в выдвижении на выборы в заксо в 2021 году. Но через некоторое время контакт выровнялся. Александра Караваева и его друзей нет в списках кандидатов, которых мэрия готова поддержать Фото: Анна Майорова © URA.RU И сейчас Караваев, по слухам, успевший за это время оказаться в опале у Кочеткова и частично выйти из нее, ведет с Кузнецовым переговоры о своем участии в выборах-2023, рассказал URA.RU источник в политтусовке. Караваев, предположительно имеющий некие финансовые гарантии, готов повести за собой еще нескольких кандидатов (их фамилии пока неизвестны). Предотвращая такой сценарий, Плахотин, как утверждает источник URA.RU в муниципальной власти, вышел на Кузнецова с предложением выдвинуть на выборы тех, кто ориентирован на горадминистрацию. «Но взамен Кузнецову ничего не предложили — ни кандидатов, ни спонсоров. Потому что никаких ресурсов сейчас у Плахотина нет», — поделился собеседник. «Судя по тому, как все разворачивается, так и есть», — прокомментировал позицию вице-мэра четвертый осведомленный источник, наблюдающий за торгами. Новость по теме Друга миллиардера пытаются снять с выборов в Екатеринбурге Переговоры проходят на фоне готовящихся поправок в Устав Екатеринбурга, обратил внимание второй собеседник. Эти поправки среди прочего предполагают существенное — с 18 до десяти — сокращение количества депутатов, избираемых по партспискам. Оппозиции эта реформа невыгодна, поскольку неизбежно приводит к сокращению ее представительства в думе, сужает возможности заработка на выборах. Кузнецов уже публично довел до однопартийцев установку голосовать против. И, отвечая на вопросы корреспондента, был ультимативен: «Переговоры с представителями власти на тему выборов я не вел и не веду». Караваев и Плахотин на момент публикации были недоступны для комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политблок администрации Екатеринбурга пытается сорвать выдвижение в гордуму от «Справедливой России» людей, связанных со спикером думы Игорем Володиным и совладельцем «Мотива» Виталием Кочетковым. По данным URA.RU, профильный вице-мэр Сергей Плахотин ведет переговоры с лидером региональной ячейки СР, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (хотя Кузнецов это отрицает). Но пока безрезультатно. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023-го. Мэр Алексей Орлов хочет переформатировать этот орган, поменять спикера и избавиться от депутатов, которых Кочетков использовал для атак на предшественника Орлова Александра Высокинского (ныне сенатор) и его администрацию в 2019—2020 годах. Но уже известно, что по согласованию с Кочетковым Володин и некоторые другие представители клана собирают команду по всему городу — чтобы в новом созыве все же сформировать фракцию, способную влиять на принципиальные решения — в том числе по новому председателю. В 2018-м, когда Кочетков по просьбе главы региона Евгения Куйвашева координировал на выборах большой прогубернаторский альянс, одной из площадок для выдвижения лояльных Куйвашеву кандидатов стала «Справедливая Россия». И неспроста. Долгое время до этого Кочетков поддерживал проекты эсеров и их лидера Александра Буркова, ставшего в 2017 году губернатором Омской области. После довыборов в думу 2020 года отношения Кочеткова с партией, как считается, охладели. Во-первых, он сам дистанцировался от политики, реагируя на прессинг от силовиков, а во-вторых, при участии бизнесмена видный эсер Антон Швалев и Виталий Чачин перешли в «Единую Россию», это оставило СР и ее нового лидера Андрея Кузнецова без сильных кандидатов в той кампании. По слухам, на эмоциях Кузнецов даже отказал депутату гордумы от «Справедливой России» Александру Караваеву, соратнику Кочеткова, в выдвижении на выборы в заксо в 2021 году. Но через некоторое время контакт выровнялся. И сейчас Караваев, по слухам, успевший за это время оказаться в опале у Кочеткова и частично выйти из нее, ведет с Кузнецовым переговоры о своем участии в выборах-2023, рассказал URA.RU источник в политтусовке. Караваев, предположительно имеющий некие финансовые гарантии, готов повести за собой еще нескольких кандидатов (их фамилии пока неизвестны). Предотвращая такой сценарий, Плахотин, как утверждает источник URA.RU в муниципальной власти, вышел на Кузнецова с предложением выдвинуть на выборы тех, кто ориентирован на горадминистрацию. «Но взамен Кузнецову ничего не предложили — ни кандидатов, ни спонсоров. Потому что никаких ресурсов сейчас у Плахотина нет», — поделился собеседник. «Судя по тому, как все разворачивается, так и есть», — прокомментировал позицию вице-мэра четвертый осведомленный источник, наблюдающий за торгами. Переговоры проходят на фоне готовящихся поправок в Устав Екатеринбурга, обратил внимание второй собеседник. Эти поправки среди прочего предполагают существенное — с 18 до десяти — сокращение количества депутатов, избираемых по партспискам. Оппозиции эта реформа невыгодна, поскольку неизбежно приводит к сокращению ее представительства в думе, сужает возможности заработка на выборах. Кузнецов уже публично довел до однопартийцев установку голосовать против. И, отвечая на вопросы корреспондента, был ультимативен: «Переговоры с представителями власти на тему выборов я не вел и не веду». Караваев и Плахотин на момент публикации были недоступны для комментариев.