Губернатор Моор отчитался о совещании с Путиным

Александр Моор: тюменский нефтегазовый кластер вошел в число лучших практик поддержки промышленности

Александр Моор принял участие в заседании президиума Госсовета РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума Государственного совета России, которое провел президент страны Владимир Путин. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. На совещании речь шла о развитии промышленности в условиях санкций, а нефтегазовый кластер региона признали одним из лучших проектов.

«Принял участие в заседании президиума Госсовета России, которое провел глава нашего государства Владимир Путин. Вместе с коллегами-губернаторами и представителями федерального правительства обсудили развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Нефтегазовый кластер, проект Тюменской области — в числе лучших региональных практик поддержки промышленности», — написал губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Он также добавил, что у региона есть ряд предложений, которые помогут дальнейшему развитию экономики. Проекты направлены на уменьшение дефицита кадров, а также создание новых производств.

Ранее URA.RU писало, что индекс промышленного производства в Тюменской области за год вырос на 2,9%. Самый большой рост удалось зафиксировать в сфере производства компьютеров и оптики.