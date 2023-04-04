Политолог раскрыл преимущества России от председательства в ООН

Политолог Топорнин: Россия сможет в течение месяца продвигать свои задачи в Совбезе ООН

05 апреля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем Совбеза ООН Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем в Совете безопасности ООН. Это даст возможность РФ продвинуть в обсуждениях приоритетные вопросы, рассказал в беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Преимущества для России «В Совбезе есть постоянные, непостоянные члены. Всего 15 государств. Но есть такая практика, что председательство ротируется каждый месяц. Сейчас пришла очередь России председательствовать на совещаниях Совбеза с 1 по 30 апреля. Я бы не сказал, что это добавляет РФ каких-то прав или возможностей. По сути, Россия будет просто вести заседания, председатель там Василий Небензя. Но она может какие-то вопросы, нужные РФ, рассмотрение которых для нее приоритет, как-то более активно продвигать в обсуждение. Конечно, чисто формально можно России активизироваться и какие-то действия произвести», — объяснил Николай Топорнин. Сложности, с которыми столкнется Россия Вести заседания Совбеза будет Василий Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации По мнению политолога, Россия, из-за ситуации на Украине, может столкнуться на совещаниях Совбеза с саботажем стран Запада. «У них есть право вето, которое закреплено в уставе и которым государства, как и Россия, пользуются. Если, предположим, РФ будет вносить в повестку не устраивающие их вопросы, то они просто забаллотируют (оставят невыбранным, — прим. URA.RU) и все. Пример был недавний, когда Россия внесла предложение создать международную группу расследования диверсий на „Северном потоке“. Западные страны не поддержали. Их примеру последовал ряд государств третьего мира, которые находятся в составе Совбеза. Российская инициатива никуда не прошла, осталась на бумаге. Вот так и торпедируются различные инициативы. Поэтому в принципе очень просто свести эффективность работы Совбеза к минимальным значениям», — добавил Топорнин. Роль ООН в текущей ситуации Новость по теме Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН Собеседник агентства подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине ООН столкнулась с кризисом бездействия. «Мы сейчас видим, что происходят достаточно принципиальные конфликты между РФ с одной стороны и участниками Совбеза западного сообщества с другой. Это США, Франция, Великобритания и другие страны. Поскольку у них есть право вето, то по сути принять какое-либо совместное решение, какую-то резолюцию на данный момент не представляется возможным. У России тоже оно есть, и она тоже блокирует инициативы, которые исходят от западных стран и которые не удовлетворяют ее по тем или иным обстоятельствам. На сегодня из-за такой конфронтационной позиции стран дееспособность Совбеза ООН находится на очень низком уровне. Никакие эффективные решения не принимаются, он все больше превращается в орган, где нужно выступить, озвучить свою позицию, „заклеймить“ противника дипломатическими методами, но не прийти к результатам. Мы все больше видим, как ООН впадает в кризис бездействия. Наверное, такая яркая фаза наступила с началом СВО, когда позиции разошлись радикально и противоположно», — завил Топорнин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем в Совете безопасности ООН. Это даст возможность РФ продвинуть в обсуждениях приоритетные вопросы, рассказал в беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «В Совбезе есть постоянные, непостоянные члены. Всего 15 государств. Но есть такая практика, что председательство ротируется каждый месяц. Сейчас пришла очередь России председательствовать на совещаниях Совбеза с 1 по 30 апреля. Я бы не сказал, что это добавляет РФ каких-то прав или возможностей. По сути, Россия будет просто вести заседания, председатель там Василий Небензя. Но она может какие-то вопросы, нужные РФ, рассмотрение которых для нее приоритет, как-то более активно продвигать в обсуждение. Конечно, чисто формально можно России активизироваться и какие-то действия произвести», — объяснил Николай Топорнин. По мнению политолога, Россия, из-за ситуации на Украине, может столкнуться на совещаниях Совбеза с саботажем стран Запада. «У них есть право вето, которое закреплено в уставе и которым государства, как и Россия, пользуются. Если, предположим, РФ будет вносить в повестку не устраивающие их вопросы, то они просто забаллотируют (оставят невыбранным, — прим. URA.RU) и все. Пример был недавний, когда Россия внесла предложение создать международную группу расследования диверсий на „Северном потоке“. Западные страны не поддержали. Их примеру последовал ряд государств третьего мира, которые находятся в составе Совбеза. Российская инициатива никуда не прошла, осталась на бумаге. Вот так и торпедируются различные инициативы. Поэтому в принципе очень просто свести эффективность работы Совбеза к минимальным значениям», — добавил Топорнин. Собеседник агентства подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине ООН столкнулась с кризисом бездействия. «Мы сейчас видим, что происходят достаточно принципиальные конфликты между РФ с одной стороны и участниками Совбеза западного сообщества с другой. Это США, Франция, Великобритания и другие страны. Поскольку у них есть право вето, то по сути принять какое-либо совместное решение, какую-то резолюцию на данный момент не представляется возможным. У России тоже оно есть, и она тоже блокирует инициативы, которые исходят от западных стран и которые не удовлетворяют ее по тем или иным обстоятельствам. На сегодня из-за такой конфронтационной позиции стран дееспособность Совбеза ООН находится на очень низком уровне. Никакие эффективные решения не принимаются, он все больше превращается в орган, где нужно выступить, озвучить свою позицию, „заклеймить“ противника дипломатическими методами, но не прийти к результатам. Мы все больше видим, как ООН впадает в кризис бездействия. Наверное, такая яркая фаза наступила с началом СВО, когда позиции разошлись радикально и противоположно», — завил Топорнин.