Челябинский генерал СК отчитался перед Бастрыкиным

Петр Решетников (на фото) доложил Александру Бастрыкину о ситуации с переселением жителей области из ветхо-аварийного жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников 4 апреля доложил руководителю СК РФ Александру Бастрыкину о ситуации с переселением жителей области из ветхо-аварийного жилья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, доклад проходил по видеоконференцсвязи.

«По состоянию на начало текущего года в 1093 аварийных домах проживает 23 тысячи граждан. В 2022 году следственным управлением возбуждено пять уголовных дел о преступлениях анализируемой категории, расследование по 4 из них до настоящего времени не завершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

В декабре 2022 года правление федерального «Фонда развития территорий» одобрило дополнительную заявку Челябинской области на получение финансов для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья. Из средств Фонда ЖКХ было дополнительно выделено 182,66 млн рублей.