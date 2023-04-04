В СПЧ предложили ввести пожизненные сроки за терроризм для женщин

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Дарья Трепова. Москва, Дарья Трепова
Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что женщинам необходимо давать пожизненные сроки за терроризм Фото:

В Cовете по правам человека при президенте России (СПЧ) могут выступить с инициативой ужесточения наказания за терроризм для женщин. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он предложил отменить ограничение пожизненного срока для женщин-террористок.

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«Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания», — сообщил Кирилл Кабанов журналисту РИА Новости. Он отметил, что террористы любого пол должны знать, что ответят перед законом.

Во взрыве, который случился в Санкт-Петербурге 2 апреля, обвиняют Дарью Трепову. Следком России предъявил ей обвинение в совершении теракта и в незаконном ношении взрывного устройства, передает RT. В настоящий момент в России нет пожизненных тюремных сроков для женщин.

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В Cовете по правам человека при президенте России (СПЧ) могут выступить с инициативой ужесточения наказания за терроризм для женщин. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он предложил отменить ограничение пожизненного срока для женщин-террористок. «Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания», — сообщил Кирилл Кабанов журналисту РИА Новости. Он отметил, что террористы любого пол должны знать, что ответят перед законом. Во взрыве, который случился в Санкт-Петербурге 2 апреля, обвиняют Дарью Трепову. Следком России предъявил ей обвинение в совершении теракта и в незаконном ношении взрывного устройства, передает RT. В настоящий момент в России нет пожизненных тюремных сроков для женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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