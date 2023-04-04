В СПЧ предложили ввести пожизненные сроки за терроризм для женщин

04 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что женщинам необходимо давать пожизненные сроки за терроризм Фото: Владимир Андреев В Cовете по правам человека при президенте России (СПЧ) могут выступить с инициативой ужесточения наказания за терроризм для женщин. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он предложил отменить ограничение пожизненного срока для женщин-террористок. Новость по теме Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского «Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания», — сообщил Кирилл Кабанов журналисту РИА Новости. Он отметил, что террористы любого пол должны знать, что ответят перед законом. Во взрыве, который случился в Санкт-Петербурге 2 апреля, обвиняют Дарью Трепову. Следком России предъявил ей обвинение в совершении теракта и в незаконном ношении взрывного устройства, передает RT. В настоящий момент в России нет пожизненных тюремных сроков для женщин.

В Cовете по правам человека при президенте России (СПЧ) могут выступить с инициативой ужесточения наказания за терроризм для женщин. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он предложил отменить ограничение пожизненного срока для женщин-террористок. «Я соглашусь полностью в том, что должно быть ужесточение в отношение женщин, очень много женщин используются в терактах, а мы знаем, что у нас для женщин нет пожизненного, у нас даже нет специальных учреждений женских для пожизненного содержания», — сообщил Кирилл Кабанов журналисту РИА Новости. Он отметил, что террористы любого пол должны знать, что ответят перед законом. Во взрыве, который случился в Санкт-Петербурге 2 апреля, обвиняют Дарью Трепову. Следком России предъявил ей обвинение в совершении теракта и в незаконном ношении взрывного устройства, передает RT. В настоящий момент в России нет пожизненных тюремных сроков для женщин.