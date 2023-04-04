На что способны «Искандеры», переданные Белоруссии

Военный аналитик Леонков: мощность ядерной боеголовки составляет половину мощности взрыва на Хиросиме

04 апреля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Белорусские военные приступили к обучению применению «Искандеров», сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия получила российские ракетные комплексы «Искандер-М». Они способны использовать как обычные ракеты, так и в ядерном исполнении. О том, что за оружие передали Минску, сообщает издание NEWS.ru. В чем преимущества «Искандер-М»? «В ходе специальной военной операции боевые расчеты [„Искандер-М“] действуют четко и слаженно. Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции», — сообщили в Минобороны России, сообщает издание NEWS.ru . В ведомстве отметили, что «Искандер» может использовать баллистические и крылатые ракеты, которые будут создавать помехи на подлете. Это делает их неуязвимыми для вражеских систем ПВО. Эти ракетные комплексы были названы самым опасным российским оружием по версии американского издания The National Interest. На что способны полученные «Искандеры»? Военный эксперт Алексей Леонков сообщает, что ядерная боеголовка «Искандера-М» может достигать 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, что составляет половину мощности взрыва в Хиросиме. Он отметил, что технические характеристики комплексов не публиковались. Белорусские военные преступили к обучению применению «Искандеров» на российском полигоне 3 апреля. Зачем Россия передала «Искандеры» Белоруссии? По словам министра обороны России Сергея Шойгу, это необходимо из-за наращивания антироссийского блока НАТО, а также из-за увеличения военной помощи Украине. «НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии», — заявил Сергей Шойгу. Он отметил, что все это приводит к необходимости принимать ответные меры и обеспечивать безопасность России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белоруссия получила российские ракетные комплексы «Искандер-М». Они способны использовать как обычные ракеты, так и в ядерном исполнении. О том, что за оружие передали Минску, сообщает издание NEWS.ru. «В ходе специальной военной операции боевые расчеты [„Искандер-М“] действуют четко и слаженно. Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции», — сообщили в Минобороны России, сообщает издание NEWS.ru. В ведомстве отметили, что «Искандер» может использовать баллистические и крылатые ракеты, которые будут создавать помехи на подлете. Это делает их неуязвимыми для вражеских систем ПВО. Эти ракетные комплексы были названы самым опасным российским оружием по версии американского издания The National Interest. Военный эксперт Алексей Леонков сообщает, что ядерная боеголовка «Искандера-М» может достигать 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, что составляет половину мощности взрыва в Хиросиме. Он отметил, что технические характеристики комплексов не публиковались. Белорусские военные преступили к обучению применению «Искандеров» на российском полигоне 3 апреля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, это необходимо из-за наращивания антироссийского блока НАТО, а также из-за увеличения военной помощи Украине. «НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии», — заявил Сергей Шойгу. Он отметил, что все это приводит к необходимости принимать ответные меры и обеспечивать безопасность России.