Шойгу: Белоруссия получила «Искандер» для использования ядерных ракет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу доложил о передаче Минску ракетного комплекса Фото:

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сообщил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стороны договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял это тем, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт. В МИД страны объясняли, что решение не противоречит положению статей ДНЯО и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сообщил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стороны договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял это тем, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт. В МИД страны объясняли, что решение не противоречит положению статей ДНЯО и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...