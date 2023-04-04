Шойгу: Белоруссия получила «Искандер» для использования ядерных ракет

04 апреля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Шойгу доложил о передаче Минску ракетного комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сообщил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стороны договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял это тем, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт. В МИД страны объясняли, что решение не противоречит положению статей ДНЯО и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.

Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сообщил Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стороны договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял это тем, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт. В МИД страны объясняли, что решение не противоречит положению статей ДНЯО и происходит на фоне наращивания потенциала НАТО.