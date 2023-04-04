CNN: Трамп покинул здание суда, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам

05 апреля 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Трамп не делал никаких заявлений после окончания заседания по его делу Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. От него не поступило никаких заявлений. «Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда Манхэттена после предъявления обвинения во вторник. Выходя из зала суда, он не сделал никаких заявлений. Покинув зал суда, Трамп сел в свой кортеж, припаркованный снаружи», — пишет CNN. Отмечается, что обвинения связаны с расследованием выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. Адвокат Трампа подчеркнул, что бывший президент «разочарован» и «расстроен» после предъявления обвинения. Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 декабря. Ранее сообщалось, что Трамп арестован до предъявления ему обвинения, связанного с делом порнозвезды, с которой у политика якобы был роман. В СМИ заявляли, что она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп заявил о своей невиновности, сообщает MK.RU.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп покинул здание суда Манхэттена, где ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. От него не поступило никаких заявлений. «Бывший президент Дональд Трамп покинул зал суда Манхэттена после предъявления обвинения во вторник. Выходя из зала суда, он не сделал никаких заявлений. Покинув зал суда, Трамп сел в свой кортеж, припаркованный снаружи», — пишет CNN. Отмечается, что обвинения связаны с расследованием выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. Адвокат Трампа подчеркнул, что бывший президент «разочарован» и «расстроен» после предъявления обвинения. Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 декабря. Ранее сообщалось, что Трамп арестован до предъявления ему обвинения, связанного с делом порнозвезды, с которой у политика якобы был роман. В СМИ заявляли, что она получала денежные средства в обмен на конфиденциальность этой информации. Выплаты порноактрисе были оформлены в Trump Organization как «юридические расходы». Сам Трамп заявил о своей невиновности, сообщает MK.RU.