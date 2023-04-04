Тюменская «дочка» «Транснефти» продает катер и прогулочный теплоход

05 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Оба судна не участвуют в навигации уже несколько лет и находятся в рабочем состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская «дочка» российского оператора транспортировки нефти «Транснефть — Сибирь» выставила на продажу два речных судна — катер и прогулочный теплоход класса «Московский». Инфомрация об аукционах размещена на электронной площадке «Сбербанк АСТ». «Процедура SBR043-2303140059, реализация имущества (Катер „Ямал-2“). Процедура SBR043-2302090057, реализация имущества (Судно типа „Московский“, проект 81080). Общая стоимость лотов превышает 45 млн рублей. Идет прием заявок», — сообщает электронная площадка. В документах,приложенных к закупке, поясняется, что катер был построен в 2016 году, за время эксплуатации наработал 770 моточасов. Прогулочный теплоход гораздо старше, его построили в 1989 году. Судно пережило несколько ремонтов и наработало 9957 моточасов. Как именно использовались катер и теплоход, а так же причина продажи в документах, приложенных к закупке, не уточняется. Ограничений на участие в аукционе нет. Ранее URA.RU рассказало, что еще одно дочернее предприятие «Транснефти» продает жилье в Тюменской области.

Тюменская «дочка» российского оператора транспортировки нефти «Транснефть — Сибирь» выставила на продажу два речных судна — катер и прогулочный теплоход класса «Московский». Инфомрация об аукционах размещена на электронной площадке «Сбербанк АСТ». «Процедура SBR043-2303140059, реализация имущества (Катер „Ямал-2“). Процедура SBR043-2302090057, реализация имущества (Судно типа „Московский“, проект 81080). Общая стоимость лотов превышает 45 млн рублей. Идет прием заявок», — сообщает электронная площадка. В документах,приложенных к закупке, поясняется, что катер был построен в 2016 году, за время эксплуатации наработал 770 моточасов. Прогулочный теплоход гораздо старше, его построили в 1989 году. Судно пережило несколько ремонтов и наработало 9957 моточасов. Как именно использовались катер и теплоход, а так же причина продажи в документах, приложенных к закупке, не уточняется. Ограничений на участие в аукционе нет. Ранее URA.RU рассказало, что еще одно дочернее предприятие «Транснефти» продает жилье в Тюменской области.