04 апреля 2023

Стрелков предупредил о планах атаки ВСУ на запорожском направлении

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
ВСУ могут предпринять отвлекающие рейды на территории РФ, считает Стрелков-Гиркин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ) могут атаковать запорожское направление. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин.

«Предположительно, конечно, это запорожское направление, это от Угледара до Днепра, на любом из участков этого фронта. Плюс возможен десант в районе Каховки. <…> Перед наступлением, или непосредственно, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию с целью отвлечь силы и внимание российских ВС от направлений своих главных ударов», — сказал Стрелков-Гиркин в интервью изданию «Политнавигатор».

При этом, по его словам, вряд ли ВСУ будут наступать на Белгород «или тем более на Курск. Это, скажем, с военной точки зрения чревато, а с точки зрения политических последствий тоже может иметь негативные последствия для них», — заявил он.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о резкой активизации ВСУ на запорожском направлении. При этом по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ хорошо справляются со своими боевыми задачами. В частности, накануне российские артиллеристы уничтожили там базу иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщает RT.

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Военнослужащие Украины (ВСУ) могут атаковать запорожское направление. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин. «Предположительно, конечно, это запорожское направление, это от Угледара до Днепра, на любом из участков этого фронта. Плюс возможен десант в районе Каховки. <…> Перед наступлением, или непосредственно, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию с целью отвлечь силы и внимание российских ВС от направлений своих главных ударов», — сказал Стрелков-Гиркин в интервью изданию «Политнавигатор». При этом, по его словам, вряд ли ВСУ будут наступать на Белгород «или тем более на Курск. Это, скажем, с военной точки зрения чревато, а с точки зрения политических последствий тоже может иметь негативные последствия для них», — заявил он. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о резкой активизации ВСУ на запорожском направлении. При этом по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ хорошо справляются со своими боевыми задачами. В частности, накануне российские артиллеристы уничтожили там базу иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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