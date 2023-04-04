Стрелков предупредил о планах атаки ВСУ на запорожском направлении

05 апреля 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

ВСУ могут предпринять отвлекающие рейды на территории РФ, считает Стрелков-Гиркин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) могут атаковать запорожское направление. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин. «Предположительно, конечно, это запорожское направление, это от Угледара до Днепра, на любом из участков этого фронта. Плюс возможен десант в районе Каховки. <…> Перед наступлением, или непосредственно, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию с целью отвлечь силы и внимание российских ВС от направлений своих главных ударов», — сказал Стрелков-Гиркин в интервью изданию «Политнавигатор». При этом, по его словам, вряд ли ВСУ будут наступать на Белгород «или тем более на Курск. Это, скажем, с военной точки зрения чревато, а с точки зрения политических последствий тоже может иметь негативные последствия для них», — заявил он. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о резкой активизации ВСУ на запорожском направлении. При этом по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ хорошо справляются со своими боевыми задачами. В частности, накануне российские артиллеристы уничтожили там базу иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщает RT.

Военнослужащие Украины (ВСУ) могут атаковать запорожское направление. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин. «Предположительно, конечно, это запорожское направление, это от Угледара до Днепра, на любом из участков этого фронта. Плюс возможен десант в районе Каховки. <…> Перед наступлением, или непосредственно, они предпримут ряд рейдов на нашу территорию с целью отвлечь силы и внимание российских ВС от направлений своих главных ударов», — сказал Стрелков-Гиркин в интервью изданию «Политнавигатор». При этом, по его словам, вряд ли ВСУ будут наступать на Белгород «или тем более на Курск. Это, скажем, с военной точки зрения чревато, а с точки зрения политических последствий тоже может иметь негативные последствия для них», — заявил он. Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о резкой активизации ВСУ на запорожском направлении. При этом по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВС РФ хорошо справляются со своими боевыми задачами. В частности, накануне российские артиллеристы уничтожили там базу иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщает RT.