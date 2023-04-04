Дмитрий Рогозин рассказал об активизации ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На запорожском направлении активизировались украинские военные. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Противник резко активизировался, что ожидаемо. Шумно здесь сейчас», —
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об успехах российской армии на запорожском направлении. Там российские военные уничтожили базу иностранных наемников, передает RT.
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