Рогозин сообщил о резкой активизации ВСУ на запорожском направлении. Видео

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин рассказал об активизации ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении активизировались украинские военные. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Противник резко активизировался, что ожидаемо. Шумно здесь сейчас», — рассказал Дмитрий Рогозин на видеозаписи, опубликованной в его telegram-канале. Он уточнил, что соседи его батальона ведут бои.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об успехах российской армии на запорожском направлении. Там российские военные уничтожили базу иностранных наемников, передает RT.

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На запорожском направлении активизировались украинские военные. Об этом рассказал руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Противник резко активизировался, что ожидаемо. Шумно здесь сейчас», — рассказал Дмитрий Рогозин на видеозаписи, опубликованной в его telegram-канале. Он уточнил, что соседи его батальона ведут бои. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об успехах российской армии на запорожском направлении. Там российские военные уничтожили базу иностранных наемников, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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