Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

Президент США Джо Байден может развязать третью мировую войну, страна катится в «ад». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
«Под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война. <…> Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим URA.RU) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», —
Ранее Трампа заподозрили в фальсификации документов. Позже ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Политик был формально арестован. Подсчеты Fox News показали, что в совокупности ему грозит до 136 лет тюрьмы, передает RT. Сам Трамп не считает себя виновным. После того, как против Трампа выдвинули обвинения в суде, он заявил, что в настоящее время происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы США.
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