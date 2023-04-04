04 апреля 2023

Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп осудил политику властей США Фото:

Президент США Джо Байден может развязать третью мировую войну, страна катится в «ад». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война. <…> Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим URA.RU) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трампа заподозрили в фальсификации документов. Позже ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Политик был формально арестован. Подсчеты Fox News показали, что в совокупности ему грозит до 136 лет тюрьмы, передает RT. Сам Трамп не считает себя виновным. После того, как против Трампа выдвинули обвинения в суде, он заявил, что в настоящее время происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы США.

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Президент США Джо Байден может развязать третью мировую войну, страна катится в «ад». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война. <…> Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим URA.RU) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее Трампа заподозрили в фальсификации документов. Позже ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Политик был формально арестован. Подсчеты Fox News показали, что в совокупности ему грозит до 136 лет тюрьмы, передает RT. Сам Трамп не считает себя виновным. После того, как против Трампа выдвинули обвинения в суде, он заявил, что в настоящее время происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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