Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

05 апреля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп осудил политику властей США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент США Джо Байден может развязать третью мировую войну, страна катится в «ад». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война. <…> Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим URA.RU) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее Трампа заподозрили в фальсификации документов. Позже ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Политик был формально арестован. Подсчеты Fox News показали, что в совокупности ему грозит до 136 лет тюрьмы, передает RT. Сам Трамп не считает себя виновным. После того, как против Трампа выдвинули обвинения в суде, он заявил, что в настоящее время происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы США.

Президент США Джо Байден может развязать третью мировую войну, страна катится в «ад». Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. «Под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война. <…> Они (результаты президентских выборов в 2020 году — прим URA.RU) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее Трампа заподозрили в фальсификации документов. Позже ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Политик был формально арестован. Подсчеты Fox News показали, что в совокупности ему грозит до 136 лет тюрьмы, передает RT. Сам Трамп не считает себя виновным. После того, как против Трампа выдвинули обвинения в суде, он заявил, что в настоящее время происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы США.