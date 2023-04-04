Губернатор ХМАО сделала заявление о политическом будущем мэра Мегиона. Источник в политическом истеблишменте ХМАО рассказал журналисту URA.RU, что вопрос, сохранит ли Дейнека свой пост, решит суд.
«На закрытой встрече с депутатами думы ХМАО она заявила, что желает мэру выздоровления. А сохранит ли он свой пост из-за скандала с конфликтом интересов, будет решать суд. Она никаких дополнительных установок в мэрию отправлять не собирается», — утверждает инсайдер.
Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде в телефонном разговоре с журналистом агентства пояснил, что именно он задавал вопрос о будущем главы Мегиона на встрече с губернатором. «Безусловно, все мы желаем ему здоровья. Однако избирателей беспокоит факт, что на посту находится мэр, у которого правоохранительные органы выявили конфликт интересов, а судебное разбирательство приостановлено до выздоровления Дейнеки. Губернатор заверила меня, что все будет в рамках закона», — прокомментировал Таги-заде.
Корреспондент агентства направил запрос касательно политического будущего главы Мегиона в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. На момент публикации ответ на него не поступил.
Губернатор ХМАО сделала заявление о политическом будущем мэра Мегиона. Источник в политическом истеблишменте ХМАО рассказал журналисту URA.RU, что вопрос, сохранит ли Дейнека свой пост, решит суд. «На закрытой встрече с депутатами думы ХМАО она заявила, что желает мэру выздоровления. А сохранит ли он свой пост из-за скандала с конфликтом интересов, будет решать суд. Она никаких дополнительных установок в мэрию отправлять не собирается», — утверждает инсайдер. Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде в телефонном разговоре с журналистом агентства пояснил, что именно он задавал вопрос о будущем главы Мегиона на встрече с губернатором. «Безусловно, все мы желаем ему здоровья. Однако избирателей беспокоит факт, что на посту находится мэр, у которого правоохранительные органы выявили конфликт интересов, а судебное разбирательство приостановлено до выздоровления Дейнеки. Губернатор заверила меня, что все будет в рамках закона», — прокомментировал Таги-заде. Корреспондент агентства направил запрос касательно политического будущего главы Мегиона в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что судебное разбирательство в отношении мэра Мегиона приостановлено. Представители Дейнеки предоставили в суд справку о том, что он проходит лечение в одной из клиник Тель-Авива.