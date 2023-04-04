04 апреля 2023

Шеф полиции Екатеринбурга выбрал ответственного за дефицит кадров

Майор Александр Смирных назначен ответственным за кадровые вопросы полиции Екатеринбурга
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, погоны, майор, полиция
Майор Александр Смирных стал заместителем начальника УМВД Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Шеф УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица назначил на должность начальника отдела по работе с личным составом главу участковых и сотрудников ПДН Александра Смирных. Он займется кадровыми вопросами — в том числе проблемой некомплекта в управлении. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства.

«Майор полиции Смирных Александр Владимирович. Заместитель начальника управления МВД России — начальник отдела по работе с личным составом», — говорится в карточке на сайте.

Ранее Смирных работал начальником отдела участковых и сотрудников по делам несовершеннолетних. Согласно официальным данным полиции, силовик до сих пор сохранил за собой эту должность, несмотря на полученное повышение. Кто займется работой с участковыми и сотрудниками по линии ПДН, пока неизвестно.

По данным источников, Смирных приехал в УМВД из Тверской области, после чего стал главным участковым в городе. Инсайдеры считали, что силовик пользовался протекцией прошлого начальника ведомства — Игоря Озерова.

Ранее URA.RU сообщало о масштабной проверке в екатеринбургском отделе ПДН, начатой после инцидента, когда мать убила двоих детей. По сообщениям источников, силовикам грозило суровое наказание.

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Шеф УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица назначил на должность начальника отдела по работе с личным составом главу участковых и сотрудников ПДН Александра Смирных. Он займется кадровыми вопросами — в том числе проблемой некомплекта в управлении. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. «Майор полиции Смирных Александр Владимирович. Заместитель начальника управления МВД России — начальник отдела по работе с личным составом», — говорится в карточке на сайте. Ранее Смирных работал начальником отдела участковых и сотрудников по делам несовершеннолетних. Согласно официальным данным полиции, силовик до сих пор сохранил за собой эту должность, несмотря на полученное повышение. Кто займется работой с участковыми и сотрудниками по линии ПДН, пока неизвестно. По данным источников, Смирных приехал в УМВД из Тверской области, после чего стал главным участковым в городе. Инсайдеры считали, что силовик пользовался протекцией прошлого начальника ведомства — Игоря Озерова. Ранее URA.RU сообщало о масштабной проверке в екатеринбургском отделе ПДН, начатой после инцидента, когда мать убила двоих детей. По сообщениям источников, силовикам грозило суровое наказание.
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