Reuters: США дадут старт контрнаступлению Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
Старт наступления ВСУ будет определен в США, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обучение солдат украинской армии на территории стран-членов НАТО говорит о том, что вопрос о начале и направлении контрнаступления Украины будет обсуждаться в американских политических кругах. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В рамках обучения украинских солдат в странах-членах НАТО будет определено, когда и где Вооруженными силам Украины (ВСУ) начать контратаку», — передает агентство слова украинского журналиста Сергея Згурца. Он добавил, что вопрос о контрнаступлении Украины чрезмерно сильно обсуждается американскими и европейскими политическими кругами. В процессе обучения солдат ВСУ Запад может наглядно принимать решения о поставках необходимой техники и будущих направлениях наступления, заключил журналист.

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что в данный момент сражение за Бахмут (Артемовск) мешает ВСУ провести наступление, так как оно регулярно требует подвоза свежих сил и техники. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области фиксируется скопление большой группировки армии Украины, которая может быть использована для наступления, передает RT. Политолог Ростислав Ищенко считает, что время для наступления ВСУ вышло и при попытке двинуться вперед украинская армия получит удар в тыл, сообщает «Утро.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обучение солдат украинской армии на территории стран-членов НАТО говорит о том, что вопрос о начале и направлении контрнаступления Украины будет обсуждаться в американских политических кругах. Об этом сообщает агентство Reuters. «В рамках обучения украинских солдат в странах-членах НАТО будет определено, когда и где Вооруженными силам Украины (ВСУ) начать контратаку», — передает агентство слова украинского журналиста Сергея Згурца. Он добавил, что вопрос о контрнаступлении Украины чрезмерно сильно обсуждается американскими и европейскими политическими кругами. В процессе обучения солдат ВСУ Запад может наглядно принимать решения о поставках необходимой техники и будущих направлениях наступления, заключил журналист. Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что в данный момент сражение за Бахмут (Артемовск) мешает ВСУ провести наступление, так как оно регулярно требует подвоза свежих сил и техники. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области фиксируется скопление большой группировки армии Украины, которая может быть использована для наступления, передает RT. Политолог Ростислав Ищенко считает, что время для наступления ВСУ вышло и при попытке двинуться вперед украинская армия получит удар в тыл, сообщает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...