Полковник Алехин раскрыл, что мешает ВСУ провести контрнаступление

Полковник Алехин: Бойцов ВСУ перебрасывают из укрепрайонов в Бахмут

04 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

ВСУ накапливают силы в районе Днепропетровска и Кривого Рога, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины мешают провести контрнаступление ожесточенные бои в Бахмуте (Артемовске), требующие постоянной переброски войск, а также нехватка личного состава и техники, которую обещали в НАТО. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Контрудар со стороны ВСУ по Артемовску маловероятен. Ситуация у них критическая. Они сами это признают. Но говорить о полном взятии Артемовска, на мой взгляд, еще преждевременно. Они именно закидывают людей, пытаются туда подкрепление подтянуть. Там еще есть возможность это сделать по некоторым полевым дорогам. Подсохло — пошли, закинули. Опять распутица — ничего не закинули. Основные трассы находятся под нашим контролем. Если раньше там была ротация: подразделение пришло, другое ушло по направлению Часов Яр, Константиновка, отсидеться, привести себя в порядок, доукомплектоваться, то сейчас такой ротации нет. Пока они только пытаются туда закинуть как можно больше боеспособных своих подразделений», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, у Украины есть два варианта для наступления, но этому мешает переброска военнослужащих в Артемовск. «Если брать полностью Донбасскую дугу, вполне возможен у них контрудар. Как в сторону Донбасской дуги, так и на южном направлении, ближе к Запорожью, с целью выхода на Крым. Но на данный момент пока у них это не совсем получается, потому что, по оперативным сведениям, ВСУ вынуждены перебрасывать свежие подразделения с одного участка на другой, которые уже заранее спланированы, допустим, в районе Днепропетровска, Кривого Рога. Там они скапливают силы, чтобы организовать мощные укрепленные позиции в Краматорск, Славянск, они вынуждены даже оттуда перебрасывать отдельные части в сторону Бахмута», — отметил полковник запаса. Для обеспечения наступления украинской стороне не хватает людей и техники, которую обещал Запад, подчеркнул военный обозреватель. «Они прощупывают некоторые участки, но широкомасштабного контрнаступательного удара у них пока не получается. Видимо, еще ждут, когда на фронт поступят укомплектованные и подготовленные два корпуса, а также подойдет в полном объеме техника и вооружение, в первую очередь со стороны НАТО», — объяснил эксперт. Битва за Артемовск идет с августа 2022 года. 31 декабря 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. 2 апреля над администрацией города водрузили российский флаг. Как сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, на артемовском направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженным силам Украины мешают провести контрнаступление ожесточенные бои в Бахмуте (Артемовске), требующие постоянной переброски войск, а также нехватка личного состава и техники, которую обещали в НАТО. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Контрудар со стороны ВСУ по Артемовску маловероятен. Ситуация у них критическая. Они сами это признают. Но говорить о полном взятии Артемовска, на мой взгляд, еще преждевременно. Они именно закидывают людей, пытаются туда подкрепление подтянуть. Там еще есть возможность это сделать по некоторым полевым дорогам. Подсохло — пошли, закинули. Опять распутица — ничего не закинули. Основные трассы находятся под нашим контролем. Если раньше там была ротация: подразделение пришло, другое ушло по направлению Часов Яр, Константиновка, отсидеться, привести себя в порядок, доукомплектоваться, то сейчас такой ротации нет. Пока они только пытаются туда закинуть как можно больше боеспособных своих подразделений», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, у Украины есть два варианта для наступления, но этому мешает переброска военнослужащих в Артемовск. «Если брать полностью Донбасскую дугу, вполне возможен у них контрудар. Как в сторону Донбасской дуги, так и на южном направлении, ближе к Запорожью, с целью выхода на Крым. Но на данный момент пока у них это не совсем получается, потому что, по оперативным сведениям, ВСУ вынуждены перебрасывать свежие подразделения с одного участка на другой, которые уже заранее спланированы, допустим, в районе Днепропетровска, Кривого Рога. Там они скапливают силы, чтобы организовать мощные укрепленные позиции в Краматорск, Славянск, они вынуждены даже оттуда перебрасывать отдельные части в сторону Бахмута», — отметил полковник запаса. Для обеспечения наступления украинской стороне не хватает людей и техники, которую обещал Запад, подчеркнул военный обозреватель. «Они прощупывают некоторые участки, но широкомасштабного контрнаступательного удара у них пока не получается. Видимо, еще ждут, когда на фронт поступят укомплектованные и подготовленные два корпуса, а также подойдет в полном объеме техника и вооружение, в первую очередь со стороны НАТО», — объяснил эксперт. Битва за Артемовск идет с августа 2022 года. 31 декабря 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. 2 апреля над администрацией города водрузили российский флаг. Как сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, на артемовском направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми.