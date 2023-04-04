Челябинцев напугали звуки взрывов

Звуки взрывов были слышны в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска утром 5 апреля напугали звуки взрывов, которые были слышны в центре города. В ГУ МЧС по области успокоили горожан, сообщив о работах на одном из производств.

«В течение дня с 9 до 15 часов на одном из предприятий в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В конце ноября 2022 года жителей города также испугали звуки взрывов. Паники добавила небольшая тряска, образовавшаяся от взрывной волны. Многие подумали, что началось землетрясение. Позже выяснилось, что звуки шли из Новосмолинского карьера, где проводились взрывные работы. Из-за промерзшего грунта работникам пришлось увеличить заряд, тем самым увеличив его мощность.