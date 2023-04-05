Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ стянули в Запорожскую область необходимые ресурсы для контрнаступления, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив необходимый состав, бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что украинские войска могут начать наступление в любой момент, поэтому российские силы готовятся встретить врага.

Ранее украинский журналист Сергей Згурец заявил, что США дадут старт контрнаступлению Украины. Он уточнил, что украинское наступление будет обсуждаться и координироваться в американских политических кругах. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что ВСУ не способны организовать контрнаступление, передает RT. Он объяснял это тем, что украинские военные не смогут дать отпор российской армии.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив необходимый состав, бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что украинские войска могут начать наступление в любой момент, поэтому российские силы готовятся встретить врага. Ранее украинский журналист Сергей Згурец заявил, что США дадут старт контрнаступлению Украины. Он уточнил, что украинское наступление будет обсуждаться и координироваться в американских политических кругах. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что ВСУ не способны организовать контрнаступление, передает RT. Он объяснял это тем, что украинские военные не смогут дать отпор российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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