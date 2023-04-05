Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив необходимый состав, бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что украинские войска могут начать наступление в любой момент, поэтому российские силы готовятся встретить врага.
Ранее украинский журналист Сергей Згурец заявил, что США дадут старт контрнаступлению Украины. Он уточнил, что украинское наступление будет обсуждаться и координироваться в американских политических кругах. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что ВСУ не способны организовать контрнаступление, передает RT. Он объяснял это тем, что украинские военные не смогут дать отпор российской армии.
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