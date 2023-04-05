Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожье

05 апреля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

ВСУ стянули в Запорожскую область необходимые ресурсы для контрнаступления, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив необходимый состав, бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что украинские войска могут начать наступление в любой момент, поэтому российские силы готовятся встретить врага. Ранее украинский журналист Сергей Згурец заявил, что США дадут старт контрнаступлению Украины. Он уточнил, что украинское наступление будет обсуждаться и координироваться в американских политических кругах. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что ВСУ не способны организовать контрнаступление, передает RT. Он объяснял это тем, что украинские военные не смогут дать отпор российской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закончили подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив необходимый состав, бронетехнику и артиллерию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Они закончили подготовку к своему так называемому „контрнаступу“, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что украинские войска могут начать наступление в любой момент, поэтому российские силы готовятся встретить врага. Ранее украинский журналист Сергей Згурец заявил, что США дадут старт контрнаступлению Украины. Он уточнил, что украинское наступление будет обсуждаться и координироваться в американских политических кругах. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что ВСУ не способны организовать контрнаступление, передает RT. Он объяснял это тем, что украинские военные не смогут дать отпор российской армии.