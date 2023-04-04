В челябинском районе началась борьба за пост главы

Замену Ивану Сурменеву выберут 14 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Конкурс кандидатов на пост досрочно подавшего в отставку главы Нагабайского района (Челябинская область) стартовал 5 апреля. Такое решение приняли депутаты местного собрания.

«Планируется, что 10 апреля, начнется прием документов от кандидатов. Продлится он до 23 апреля 2023 года. Затем, до 31 мая, документы будут проверяться на достоверность сведений», — сообщает местная газета «Всходы».

После проверки претендентов на знание законодательства, 7 июня, конкурсная комиссия решит, кто из них будет допущен до голосования. Сами выборы пройдут 14 июня на заседании районного собрания.

Руководивший муниципалитетом Николай Сурменев подал в отставку 15 марта. Этому предшествовали несчастный случай со школьником в селе Фершампенуаз, на которого упала глыба льда со стены ФОКа, и последовавший за ЧП разнос от губернатора Алексея Текслера. Практически одновременно областная Контрольно-счетная палата заявила о нарушениях на сотни миллионов рублей, допущенных районной администрацией при Сурменеве.