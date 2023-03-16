В челябинском районе, где глава подал в отставку, вскрыли нарушения на сотни миллионов рублей

У чесменского главы Ивана Сурменева появились новые проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) 16 марта обнародовала результаты проверки Нагайбакского района, где глава Иван Сурменев подал заявление об отставке. Как сообщили URA.RU в КСП, вскрыты многочисленные нарушения на сотни миллионов рублей.

«В результате проверки выявлены многочисленные нарушения бюджетного законодательства. В том числе финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей. Также зафиксированы нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ревизоры выявили нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей: несоблюдение процедур и требований бюджетного законодательства РФ и ряд других нарушений.

Результаты аудита переданы в правоохранительные органы. Также они направлены губернатору области Алексею Текслеру. В отношении должностных лиц администрации составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы представления и предписания об устранении выявленных нарушений.

Глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал заявление об увольнении 15 марта после аппаратного совещания и жесткого разговора с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Этому предшествовала трагедия в селе Фершампенуаз, где на 12-летнего ребенка со стены ФОКа упала глыба льда. Ребенок не выжил, расследование взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.