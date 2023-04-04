Для челябинского холдинга многомиллиардный иск Газпромбанка стал неожиданностью

Для холдинга Игоря Зюзина иск Газпромбанка стал неожиданностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для руководства холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска иск Газпромбанка на сумму в 11,9 млрд рублей стал неожиданностью. Как URA.RU отметила директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «Мечел» Екатерина Видеман, у компании нет просроченной задолженности перед банком.

«У „Мечела“ нет просроченной задолженности перед Газпромбанком. Более того, компания погашает свои обязательства по всем реструктурированным кредитам с опережением графика. Поэтому обращение Газпромбанка в суд стало неожиданностью для компании», — уточнила URA.RU Видеман.

Собеседница URA.RU уточнила, что исковые заявления компанией еще не получены. В связи с этим в холдинге лишь предполагают, что речь идет об обязательствах перед иностранными кредиторами по кредитам под гарантии экспортных агентств, которые все еще остаются нереструктурированными.

«Нам известно, что финансирование одного из траншей данного кредита было предоставлено Газпромбанком иностранному банку, который и является кредитором „Мечела“. При этом от данного иностранного банка компания не получала требований о принудительном взыскании в судебном порядке», — заявила Видеман.

Реструктуризацией долговых обязательств «Мечел» занимался в 2019 и 2020 года. Основными кредиторами являются Газпромбанк и ВТБ, который выкупил долг в сумме примерно 50 млрд рублей у Сбербанка. В результате ВТБ стал держателем долгового портфеля «Мечела» на 204,6 миллиарда рублей. Вторым крупнейшим кредитором компании остался Газпромбанк с долгом в 146,6 миллиарда рублей. Кредитор подал в апреле 2023 года в Арбитражный суд Москвы два иска, один из которых содержит финансовые требования. Отправленный URA.RU 4 апреля запрос в пресс-службу Газпромбанка остался без ответа.