04 апреля 2023

Свердловский студент получает стипендию, которая в 6 раз больше средней пенсии в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, зачетная книжка, уральский федеральный университет, урфу
Магистрант УрФУ получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей Фото:

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. К слову, средняя минимальная пенсия в регионе составляет порядка 12 тысяч рублей.

«Олег Кувшинов — магистрант нашего радиофака, который кроме академической получает еще семь именных стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Так, Олег — стипендиат губернатора Свердловской области, первого Президента Ельцина, Правительства РФ и Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», — отметили в УрФУ.

Ранее URA.RU писало, что свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата будет распространяться на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о тех направлениях, которые сегодня востребованы в регионе.

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Студент Уральского федерального университета (УрФУ) получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. К слову, средняя минимальная пенсия в регионе составляет порядка 12 тысяч рублей. «Олег Кувшинов — магистрант нашего радиофака, который кроме академической получает еще семь именных стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Так, Олег — стипендиат губернатора Свердловской области, первого Президента Ельцина, Правительства РФ и Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», — отметили в УрФУ. Ранее URA.RU писало, что свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата будет распространяться на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о тех направлениях, которые сегодня востребованы в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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