Свердловский студент получает стипендию, которая в 6 раз больше средней пенсии в регионе

05 апреля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Магистрант УрФУ получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Студент Уральского федерального университета (УрФУ) получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. К слову, средняя минимальная пенсия в регионе составляет порядка 12 тысяч рублей. «Олег Кувшинов — магистрант нашего радиофака, который кроме академической получает еще семь именных стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Так, Олег — стипендиат губернатора Свердловской области, первого Президента Ельцина, Правительства РФ и Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», — отметили в УрФУ. Ранее URA.RU писало, что свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата будет распространяться на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о тех направлениях, которые сегодня востребованы в регионе.

Студент Уральского федерального университета (УрФУ) получает 8 стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. К слову, средняя минимальная пенсия в регионе составляет порядка 12 тысяч рублей. «Олег Кувшинов — магистрант нашего радиофака, который кроме академической получает еще семь именных стипендий на общую сумму 77 500 рублей. Так, Олег — стипендиат губернатора Свердловской области, первого Президента Ельцина, Правительства РФ и Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», — отметили в УрФУ. Ранее URA.RU писало, что свердловским студентам готовят новые стипендии «Кампуса» в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата будет распространяться на студентов-отличников, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о тех направлениях, которые сегодня востребованы в регионе.