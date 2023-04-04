Задержанного ФСБ главу челябинского района подозревают в присвоении ценных бумаг

По версии следствия, на вырученные с продажи ценных бумаг деньги Шиманович купил квартиру в Санкт-Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича подозревают в присвоении векселя компании, которую он представлял в суде, когда еще работал адвокатом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Во время своей работы адвокатом Шиманович представлял интересы одной из компаний в банкротном деле. В ходе банкротства он присвоил себе вексель компании», — рассказал источник.

По данным URA.RU, спустя время Шиманович продал ценные бумаги, а на вырученные деньги купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В этой квартире также, как и в доме главы района, накануне прошли оперативно-следственные мероприятия.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила URA.RU, что уголовное дело в отношении Шимановича возбуждено по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он украл у фирмы 4 млн рублей. В региональном исполкоме «Единой России» URA.RU заявили, что на период следственных действий членство Шимановича в ЕР будет приостановлено.

Главу района задержали в его доме, расположенном в ЗАТО Трехгорный. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.