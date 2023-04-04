В ЯНАО врачи выходили младенца весом меньше килограмма

05 апреля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Младенец родился на 31 неделе беременности Фото: Илья Московец © URA.RU Медики в Новом Уренгое (ЯНАО) спасли малыша, который родился с весом меньше килограмма. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, младенец родился на 31 неделе беременности. «В Новом Уренгое врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела. Маленький Алеша появился на свет на 31 неделе беременности весом менее 1 кг», — говорится в сообщении. Маму ребенка доставили в больницу из Тазовского района. В медучреждении младенец находился 1,5 месяца. Сейчас его вес составляет 2 кг, малыша готовят к выписке. «Его жизни ничего не угрожает. Он будет наблюдаться у педиатров по месту жительства и продолжит комплексную реабилитацию», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что врачи в экстремальных условиях спасли жизнь женщине. Жительницу Ямала прооперировали на месте.

Медики в Новом Уренгое (ЯНАО) спасли малыша, который родился с весом меньше килограмма. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, младенец родился на 31 неделе беременности. «В Новом Уренгое врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела. Маленький Алеша появился на свет на 31 неделе беременности весом менее 1 кг», — говорится в сообщении. Маму ребенка доставили в больницу из Тазовского района. В медучреждении младенец находился 1,5 месяца. Сейчас его вес составляет 2 кг, малыша готовят к выписке. «Его жизни ничего не угрожает. Он будет наблюдаться у педиатров по месту жительства и продолжит комплексную реабилитацию», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что врачи в экстремальных условиях спасли жизнь женщине. Жительницу Ямала прооперировали на месте.