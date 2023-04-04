04 апреля 2023
03 апреля 2023

В ЯНАО врачи выходили младенца весом меньше килограмма

© Служба новостей «URA.RU»
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Младенец родился на 31 неделе беременности Фото:

Медики в Новом Уренгое (ЯНАО) спасли малыша, который родился с весом меньше килограмма. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, младенец родился на 31 неделе беременности.

«В Новом Уренгое врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела. Маленький Алеша появился на свет на 31 неделе беременности весом менее 1 кг», — говорится в сообщении.

Маму ребенка доставили в больницу из Тазовского района. В медучреждении младенец находился 1,5 месяца. Сейчас его вес составляет 2 кг, малыша готовят к выписке. «Его жизни ничего не угрожает. Он будет наблюдаться у педиатров по месту жительства и продолжит комплексную реабилитацию», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что врачи в экстремальных условиях спасли жизнь женщине. Жительницу Ямала прооперировали на месте.

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Медики в Новом Уренгое (ЯНАО) спасли малыша, который родился с весом меньше килограмма. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, младенец родился на 31 неделе беременности. «В Новом Уренгое врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела. Маленький Алеша появился на свет на 31 неделе беременности весом менее 1 кг», — говорится в сообщении. Маму ребенка доставили в больницу из Тазовского района. В медучреждении младенец находился 1,5 месяца. Сейчас его вес составляет 2 кг, малыша готовят к выписке. «Его жизни ничего не угрожает. Он будет наблюдаться у педиатров по месту жительства и продолжит комплексную реабилитацию», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что врачи в экстремальных условиях спасли жизнь женщине. Жительницу Ямала прооперировали на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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