Пассажир рейса в Магадан пытался выйти из самолета во время полета. Видео

05 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Один из пассажиров рейса предпринял попытку покинуть самолет во время полета Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время рейса Москва — Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров предпринял попытку покинуть самолет. Другие пассажиры пресекли действия мужчины и передали его сотрудниками полиции, сообщают СМИ. «Пассажир рейса Москва — Магадан пытался выйти из самолета во время полета», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мужчина предпринимал попытки открыть дверь, но соседние пассажиры его остановили. Мужчину передали сотрудникам полиции. Также мужчина проведет процедуру медосвидетельствования, заключили в telegram-канале. Обновлено 13:13: В авиакомпании «Россия» подтвердили произошедший инцидент. По сообщению пресс-службы авиакомпании, один из пассажиров, используя нецензурную брань, наносил ущерб оборудованию самолета, не реагировал на замечания и представлял угрозу для других пассажиров. В Магадане мужчина был передан правоохранительным органам.

Во время рейса Москва — Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров предпринял попытку покинуть самолет. Другие пассажиры пресекли действия мужчины и передали его сотрудниками полиции, сообщают СМИ. «Пассажир рейса Москва — Магадан пытался выйти из самолета во время полета», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мужчина предпринимал попытки открыть дверь, но соседние пассажиры его остановили. Мужчину передали сотрудникам полиции. Также мужчина проведет процедуру медосвидетельствования, заключили в telegram-канале. Обновлено 13:13: В авиакомпании «Россия» подтвердили произошедший инцидент. По сообщению пресс-службы авиакомпании, один из пассажиров, используя нецензурную брань, наносил ущерб оборудованию самолета, не реагировал на замечания и представлял угрозу для других пассажиров. В Магадане мужчина был передан правоохранительным органам.