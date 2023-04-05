Пассажир рейса в Магадан пытался выйти из самолета во время полета. Видео

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Один из пассажиров рейса предпринял попытку покинуть самолет во время полета Фото:

Во время рейса Москва — Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров предпринял попытку покинуть самолет. Другие пассажиры пресекли действия мужчины и передали его сотрудниками полиции, сообщают СМИ.

«Пассажир рейса Москва — Магадан пытался выйти из самолета во время полета», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мужчина предпринимал попытки открыть дверь, но соседние пассажиры его остановили. Мужчину передали сотрудникам полиции. Также мужчина проведет процедуру медосвидетельствования, заключили в telegram-канале.

Обновлено 13:13:

В авиакомпании «Россия» подтвердили произошедший инцидент. По сообщению пресс-службы авиакомпании, один из пассажиров, используя нецензурную брань, наносил ущерб оборудованию самолета, не реагировал на замечания и представлял угрозу для других пассажиров. В Магадане мужчина был передан правоохранительным органам.

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Во время рейса Москва — Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров предпринял попытку покинуть самолет. Другие пассажиры пресекли действия мужчины и передали его сотрудниками полиции, сообщают СМИ. «Пассажир рейса Москва — Магадан пытался выйти из самолета во время полета», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мужчина предпринимал попытки открыть дверь, но соседние пассажиры его остановили. Мужчину передали сотрудникам полиции. Также мужчина проведет процедуру медосвидетельствования, заключили в telegram-канале. Обновлено 13:13: В авиакомпании «Россия» подтвердили произошедший инцидент. По сообщению пресс-службы авиакомпании, один из пассажиров, используя нецензурную брань, наносил ущерб оборудованию самолета, не реагировал на замечания и представлял угрозу для других пассажиров. В Магадане мужчина был передан правоохранительным органам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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