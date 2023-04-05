Во время рейса Москва — Магадан авиакомпании «Россия» один из пассажиров предпринял попытку покинуть самолет. Другие пассажиры пресекли действия мужчины и передали его сотрудниками полиции, сообщают СМИ.
«Пассажир рейса Москва — Магадан пытался выйти из самолета во время полета», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что мужчина предпринимал попытки открыть дверь, но соседние пассажиры его остановили. Мужчину передали сотрудникам полиции. Также мужчина проведет процедуру медосвидетельствования, заключили в telegram-канале.
Обновлено 13:13:
В авиакомпании «Россия» подтвердили произошедший инцидент. По сообщению пресс-службы авиакомпании, один из пассажиров, используя нецензурную брань, наносил ущерб оборудованию самолета, не реагировал на замечания и представлял угрозу для других пассажиров. В Магадане мужчина был передан правоохранительным органам.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!