Поселения станут частью города (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пуровского района ЯНАО одобрили предложение жителей Пуровска и Сывдармы о присоединении поселений к районному центру Тарко-Сале. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«Проработать нужно этот вопрос со всех сторон. При этом главным фактором при объединении поселений и Тарко-Сале должно стать обязательное сохранение сельских льгот и недопущение увеличения действующих на территории тарифов за жилищно-коммунальные услуги» — сказал глава района Антон Колодин. Депутаты также высказали свое желание помочь в этом вопросе.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти планируют сделать поселки Пуровск и Сывдарма микрорайонами города Тарко-Сале. Поселения приблизятся к городу по уровню финансирования, благоустройства и строительства.