04 апреля 2023
03 апреля 2023

Власти ЯНАО присоединят поселки к Тарко-Сале. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, деревня зимняя
Поселения станут частью города (архивное фото) Фото:

Власти Пуровского района ЯНАО одобрили предложение жителей Пуровска и Сывдармы о присоединении поселений к районному центру Тарко-Сале. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«Проработать нужно этот вопрос со всех сторон. При этом главным фактором при объединении поселений и Тарко-Сале должно стать обязательное сохранение сельских льгот и недопущение увеличения действующих на территории тарифов за жилищно-коммунальные услуги» — сказал глава района Антон Колодин. Депутаты также высказали свое желание помочь в этом вопросе.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти планируют сделать поселки Пуровск и Сывдарма микрорайонами города Тарко-Сале. Поселения приблизятся к городу по уровню финансирования, благоустройства и строительства.

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Власти Пуровского района ЯНАО одобрили предложение жителей Пуровска и Сывдармы о присоединении поселений к районному центру Тарко-Сале. Об этом сообщается на сайте администрации района. «Проработать нужно этот вопрос со всех сторон. При этом главным фактором при объединении поселений и Тарко-Сале должно стать обязательное сохранение сельских льгот и недопущение увеличения действующих на территории тарифов за жилищно-коммунальные услуги» — сказал глава района Антон Колодин. Депутаты также высказали свое желание помочь в этом вопросе. Ранее источники URA.RU сообщали, что власти планируют сделать поселки Пуровск и Сывдарма микрорайонами города Тарко-Сале. Поселения приблизятся к городу по уровню финансирования, благоустройства и строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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