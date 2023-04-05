В Запорожье назвали сценарий контрнаступления ВСУ

Владимир Рогов: контрнаступление Украины в Запорожской области начнется с массового артиллерийского обстрела

05 апреля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Наступление пехоты ВСУ начнется после атак БПЛА, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массированные артобстрелы и атаки БПЛА станут сигналом начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS», — рассказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что после ракет из HIMARS последует атака дронов-камикадзе, а уже затем будет наступление бронетехники и пехоты. По его словам, ВСУ уже пытаются найти слабые места на линии обороны Запорожья. Он объяснил, что активизация ДРГ — это разведка «боем». Рогов добавил, что Украина накопила достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, передает RT. Он добавил, что российские силы готовы встретить украинскую армию. Также Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского готовить план «Б». Он предложил украинскому лидеру не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении.

Массированные артобстрелы и атаки БПЛА станут сигналом начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS», — рассказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что после ракет из HIMARS последует атака дронов-камикадзе, а уже затем будет наступление бронетехники и пехоты. По его словам, ВСУ уже пытаются найти слабые места на линии обороны Запорожья. Он объяснил, что активизация ДРГ — это разведка «боем». Рогов добавил, что Украина накопила достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, передает RT. Он добавил, что российские силы готовы встретить украинскую армию. Также Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского готовить план «Б». Он предложил украинскому лидеру не заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении.