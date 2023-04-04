Рогов призвал Зеленского готовить план «Б» от слова «бежать»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимиру Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном наступлении, пояснил Владимир рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о своих планах по наступлению в Запорожье, ведь лучше ему готовиться к плану «Б» — от слова «бежать». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, нужно забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», — сказал Владимир Рогов, передает РИА Новости. Также он сравнил украинского президента с «щуплым хулиганом-наркоманом», который пытается безуспешно спровоцировать спортсмена.

Также, уточняет Рогов, Зеленский старается показать всем, насколько он опасен. Но РФ готова к любому наступлению, уверен член главного совета администрации Запорожья.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Зеленского ничтожеством, который вводит санкции под действием наркотиков. Он посоветовал тому бежать с поля боя, передает Pravda.Ru. Сам Рогов неоднократно говорил, что Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о своих планах по наступлению в Запорожье, ведь лучше ему готовиться к плану «Б» — от слова «бежать». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, нужно забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», — сказал Владимир Рогов, передает РИА Новости. Также он сравнил украинского президента с «щуплым хулиганом-наркоманом», который пытается безуспешно спровоцировать спортсмена. Также, уточняет Рогов, Зеленский старается показать всем, насколько он опасен. Но РФ готова к любому наступлению, уверен член главного совета администрации Запорожья. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Зеленского ничтожеством, который вводит санкции под действием наркотиков. Он посоветовал тому бежать с поля боя, передает Pravda.Ru. Сам Рогов неоднократно говорил, что Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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