Рогов призвал Зеленского готовить план «Б» от слова «бежать»

04 апреля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном наступлении, пояснил Владимир рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о своих планах по наступлению в Запорожье, ведь лучше ему готовиться к плану «Б» — от слова «бежать». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, нужно забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», — сказал Владимир Рогов, передает РИА Новости. Также он сравнил украинского президента с «щуплым хулиганом-наркоманом», который пытается безуспешно спровоцировать спортсмена. Также, уточняет Рогов, Зеленский старается показать всем, насколько он опасен. Но РФ готова к любому наступлению, уверен член главного совета администрации Запорожья. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Зеленского ничтожеством, который вводит санкции под действием наркотиков. Он посоветовал тому бежать с поля боя , передает Pravda.Ru. Сам Рогов неоднократно говорил, что Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о своих планах по наступлению в Запорожье, ведь лучше ему готовиться к плану «Б» — от слова «бежать». Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Зеленскому не стоит заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении, нужно забыть о нем и готовить для себя план «Б», где «Б» от слова «бежать», — сказал Владимир Рогов, передает РИА Новости. Также он сравнил украинского президента с «щуплым хулиганом-наркоманом», который пытается безуспешно спровоцировать спортсмена. Также, уточняет Рогов, Зеленский старается показать всем, насколько он опасен. Но РФ готова к любому наступлению, уверен член главного совета администрации Запорожья. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал Зеленского ничтожеством, который вводит санкции под действием наркотиков. Он посоветовал тому бежать с поля боя, передает Pravda.Ru. Сам Рогов неоднократно говорил, что Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область.