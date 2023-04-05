Челябинцы отправили сладости для детей-сирот Донбасса. Фото

05 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Гуманитарная помощь помогает вернуть жизнь на освобожденных территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Верхнего Уфалея (Челябинская область) отправили сладкие подарки детям-сиротам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Госдумы Олег Голиков, который в настоящий момент находится на фронте. «В большой посылке одежда, игрушки, сладости для сирот, которые находятся в частных детских домах Донецкой и Луганской областей. Также в посылке имеются продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование и инструмент для участников СВО», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам парламентария, гуманитарный конвой до точки получения сопровождали председатель Собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин и депутат Алан Джиоев. Груз собирали всем городом, и наконец передали жителям освобожденных территорий. Голиков поблагодарил всех причастных к сбору. По его словам, подобные жесты помогают вернуть мирную жизнь в новые территории. А военнослужащие, как отметил депутат, ощущают крепкий тыл, получая помощь. С начала спецоперации РФ на Украине из Челябинской области в Донбасс отправилось уже несколько десятков гуманитарных конвоев. Это свыше 500 тонн груза. Область старается по максимуму обеспечить свои подшефные города Ясиноватую и Волноваху. Груз доставили в Донбасс Фото: Олег Голиков в telegram Гуманитарный груз собрали жители Верхнего Уфалея Фото: Олег Голиков в telegram

Жители Верхнего Уфалея (Челябинская область) отправили сладкие подарки детям-сиротам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Госдумы Олег Голиков, который в настоящий момент находится на фронте. «В большой посылке одежда, игрушки, сладости для сирот, которые находятся в частных детских домах Донецкой и Луганской областей. Также в посылке имеются продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование и инструмент для участников СВО», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам парламентария, гуманитарный конвой до точки получения сопровождали председатель Собрания депутатов Верхнего Уфалея Сергей Ханин и депутат Алан Джиоев. Груз собирали всем городом, и наконец передали жителям освобожденных территорий. Голиков поблагодарил всех причастных к сбору. По его словам, подобные жесты помогают вернуть мирную жизнь в новые территории. А военнослужащие, как отметил депутат, ощущают крепкий тыл, получая помощь. С начала спецоперации РФ на Украине из Челябинской области в Донбасс отправилось уже несколько десятков гуманитарных конвоев. Это свыше 500 тонн груза. Область старается по максимуму обеспечить свои подшефные города Ясиноватую и Волноваху.