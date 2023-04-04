Пьяный тюменец без прав чуть не убил пассажира

Авария произошла в Нижнетавдинском районе Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени мужчина получил тяжелые травмы из-за водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Вместе с ним в авто находился еще один пассажир. Водитель не учел интенсивность движения, дорожные условия, не выбрал соответствующую скорость движения. Произошел выезд автомобиля на обочину с опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пассажиру были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком и лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в правительстве Тюменской области ищут способы сократить смертность на дорогах. Особую надежду областные власти возлагают на усиление контроля на опасных участках.