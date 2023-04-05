Baza: в небе в Ленинградской области обнаружен неопознанный объект

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, stock
В Ленинградской области объявлен сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта, сообщают СМИ Фото:

В районе города «Сосновый бор» в Ленинградской области обнаружили неопознанный объект в небе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Ленинградской области объявили сигнал „Режим“ из-за неопознанного объекта в небе», — говорится в сообщении. Там же указали, что объект находится на высоте около 10 тысяч метров и передвигается со скоростью 200 км/ч. По информации канала, объект представляет собой малоразмерный шар.

Уточняется, что в районе объявили сигнал «Режим», который свидетельствует о требовании прекратить нарушение порядка использования воздушного пространства РФ. По сообщениям других СМИ, объект пролетает над крупнейшей в России Ленинградской АЭС в Сосновом Бору со стороны Европы.

Ранее сообщалось об упавшем дроне в Тульской области, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что дроном оказалась детская модель без камер и боеприпасов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В районе города «Сосновый бор» в Ленинградской области обнаружили неопознанный объект в небе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Ленинградской области объявили сигнал „Режим“ из-за неопознанного объекта в небе», — говорится в сообщении. Там же указали, что объект находится на высоте около 10 тысяч метров и передвигается со скоростью 200 км/ч. По информации канала, объект представляет собой малоразмерный шар. Уточняется, что в районе объявили сигнал «Режим», который свидетельствует о требовании прекратить нарушение порядка использования воздушного пространства РФ. По сообщениям других СМИ, объект пролетает над крупнейшей в России Ленинградской АЭС в Сосновом Бору со стороны Европы. Ранее сообщалось об упавшем дроне в Тульской области, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что дроном оказалась детская модель без камер и боеприпасов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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