Baza: в небе в Ленинградской области обнаружен неопознанный объект

В районе города «Сосновый бор» в Ленинградской области обнаружили неопознанный объект в небе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Ленинградской области объявили сигнал „Режим“ из-за неопознанного объекта в небе», — говорится в сообщении. Там же указали, что объект находится на высоте около 10 тысяч метров и передвигается со скоростью 200 км/ч. По информации канала, объект представляет собой малоразмерный шар.
Уточняется, что в районе объявили сигнал «Режим», который свидетельствует о требовании прекратить нарушение порядка использования воздушного пространства РФ. По сообщениям других СМИ, объект пролетает над крупнейшей в России Ленинградской АЭС в Сосновом Бору со стороны Европы.
Ранее сообщалось об упавшем дроне в Тульской области, передает «Национальная служба новостей». Там уточнили, что дроном оказалась детская модель без камер и боеприпасов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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