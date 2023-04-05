Свердловский мэр уходит в отставку

Мэр Алапаевска Билалов согласовал свою отставку с губернатором Куйвашевым

05 апреля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Сайгид Билалов покидает пост мэра, но намерен остаться в политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов подал заявление об отставке. Решение согласовано с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник в алапаевской думе и подтвердил сам Билалов. «Да, ухожу по семейным обстоятельствам. Долго согласовывал с губернатором, долго просил, наконец шеф [Евгений Куйвашев] дал добро. Мое заявление будет рассмотрено 27 апреля на очередном заседании думы, так что в конце месяца уйду. Надеюсь, свое 55-летие пятого мая встречу уже в новом статусе. Поверьте, работа главы — очень нелегкая и ответственная», — сказал корреспонденту Сайгид Билалов. Чиновник добавил, что у него есть несколько предложений о новой работе, которые он считает пока преждевременным раскрывать. Однако Билалов признался, что дальнейшую жизнь снова свяжет с политикой. После его ухода обязанности главы будет исполнять первый заместитель Денис Толмачев. Уходу Сайгида Билалова предшествовал долгий конфликт мэра с местной думой. В конце декабря депутаты досрочно его отправляли в отставку, однако глава оспорил свое увольнение в суде. На своем посту чиновник протрудился 4,5 года.

Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов подал заявление об отставке. Решение согласовано с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник в алапаевской думе и подтвердил сам Билалов. «Да, ухожу по семейным обстоятельствам. Долго согласовывал с губернатором, долго просил, наконец шеф [Евгений Куйвашев] дал добро. Мое заявление будет рассмотрено 27 апреля на очередном заседании думы, так что в конце месяца уйду. Надеюсь, свое 55-летие пятого мая встречу уже в новом статусе. Поверьте, работа главы — очень нелегкая и ответственная», — сказал корреспонденту Сайгид Билалов. Чиновник добавил, что у него есть несколько предложений о новой работе, которые он считает пока преждевременным раскрывать. Однако Билалов признался, что дальнейшую жизнь снова свяжет с политикой. После его ухода обязанности главы будет исполнять первый заместитель Денис Толмачев. Уходу Сайгида Билалова предшествовал долгий конфликт мэра с местной думой. В конце декабря депутаты досрочно его отправляли в отставку, однако глава оспорил свое увольнение в суде. На своем посту чиновник протрудился 4,5 года.