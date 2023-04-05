Свердловский мэр уходит в отставку

Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов подал заявление об отставке. Решение согласовано с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU сообщил источник в алапаевской думе и подтвердил сам Билалов.
«Да, ухожу по семейным обстоятельствам. Долго согласовывал с губернатором, долго просил, наконец шеф [Евгений Куйвашев] дал добро. Мое заявление будет рассмотрено 27 апреля на очередном заседании думы, так что в конце месяца уйду. Надеюсь, свое 55-летие пятого мая встречу уже в новом статусе. Поверьте, работа главы — очень нелегкая и ответственная», — сказал корреспонденту Сайгид Билалов.
Чиновник добавил, что у него есть несколько предложений о новой работе, которые он считает пока преждевременным раскрывать. Однако Билалов признался, что дальнейшую жизнь снова свяжет с политикой. После его ухода обязанности главы будет исполнять первый заместитель Денис Толмачев.
Уходу Сайгида Билалова предшествовал долгий конфликт мэра с местной думой. В конце декабря депутаты досрочно его отправляли в отставку, однако глава оспорил свое увольнение в суде. На своем посту чиновник протрудился 4,5 года.
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