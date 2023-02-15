Областной суд решил судьбу свердловского мэра

Свердловский суд 16 февраля рассмотрел апелляционную жалобу депутатов алапаевской думы по отставке мэра Сайгида Билалова. Она оставлена без удовлетворения, а решение предыдущей инстанции — в силе, сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.
«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную депутатами гордумы Алапаевска. Заслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что решение вынесено верное. Оно оставлено без изменения, а апелляционная жалоба думы — без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе свердловского суда.
Мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря решением местной думы. Глава оспорил свое увольнение в суде. Алапаевский городской суд отменил решение депутатов об отставке Билалова, и те обратились с апелляцией в областной суд.
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