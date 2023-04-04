Тюменская оппозиция требует запретить реновацию без согласия собственников

Главы фракций КПРФ и СРЗП (Тамара Казанцева и Владимир Пискайкин), а также их коллеги по партии, разработали новые правила для КРТ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Члены фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Тюменскую облдуму проект закона, который запретит включать в проекты комплексного развития территорий дома, собственники в которых большинством голосов не поддержали это решение. Документ размещен на сайте регионального парламента.

«Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. В проект может быть включен только тот многоквартирный дом, жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, не признанные аварийными, жители которых большинством (не менее двух третей) поддержали включение такого дома в проект», — гласит одна из статей внесенного в облдуму законопроекта.

Информирование о планах на реновацию власти должны проводить индивидуально и заблаговременно. Если в ЕГРН указан почтовый адрес или email собственника, то он должен получить уведомление не позднее, чем за 30 дней до публичных слушаний по проекту КРТ.

В документе также говорится о том, что критерии для включения домов в проект нужно ужесточить. По действующему в регионе законодательству износ многоквартирников должен составлять более 50%, в новом варианте правил — более 55-60%. Аналогично — для частных домов.

Прописаны в проекте и права собственников. Так, взамен своего жилья они должны получить равнозначное по числу комнат и метражу, причем расположено оно должно быть в том же районе, где проходит КРТ. Можно выбрать и соцвыплату. А если семья жила в квартире по соцнайму, то новое жилье ей предоставят в собственность.

Комплексное развитие территорий в Тюмени не раз становилось поводом для скандалов, одним из таких случаев стала ситуация со строительством студенческого кампуса в Заречной части города. Жители, чьи дома подпадают под реновацию и снос, не хотят оставлять свое жилье и выступают против решений властей.