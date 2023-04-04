04 апреля 2023

Курганским чиновникам запретили ездить в Казахстан. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Всем сотрудникам курганского правительства объявили о запрете поездок в Казахстан Фото:

Приграничный с Курганской областью Казахстан попал под запрет для путешествий у курганских чиновников. Всех сотрудников правительства обязали подписать соответствующие документы, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Из-за запрета привычные поездки в гости к родственникам или за покупками товаров, попавших под санкции в соседнее государство, придется отменить. Чиновникам дали на подпись соответствующее документы», — пояснил один из инсайдеров. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что получить разрешение на поездку возможно в случае форс-мажора.

В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что усилили контроль за работой чиновников. В частности, в правительстве ввели Face ID. Сотрудников внесли в специальную базу.

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Приграничный с Курганской областью Казахстан попал под запрет для путешествий у курганских чиновников. Всех сотрудников правительства обязали подписать соответствующие документы, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям. «Из-за запрета привычные поездки в гости к родственникам или за покупками товаров, попавших под санкции в соседнее государство, придется отменить. Чиновникам дали на подпись соответствующее документы», — пояснил один из инсайдеров. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что получить разрешение на поездку возможно в случае форс-мажора. В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что усилили контроль за работой чиновников. В частности, в правительстве ввели Face ID. Сотрудников внесли в специальную базу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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