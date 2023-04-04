Приграничный с Курганской областью Казахстан попал под запрет для путешествий у курганских чиновников. Всех сотрудников правительства обязали подписать соответствующие документы, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.
«Из-за запрета привычные поездки в гости к родственникам или за покупками товаров, попавших под санкции в соседнее государство, придется отменить. Чиновникам дали на подпись соответствующее документы», — пояснил один из инсайдеров. Другой собеседник агентства из политокружения добавил, что получить разрешение на поездку возможно в случае форс-мажора.
В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что усилили контроль за работой чиновников. В частности, в правительстве ввели Face ID. Сотрудников внесли в специальную базу.
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