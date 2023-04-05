Минфин: Россия потеряет более 100 млрд рублей нефтегазовых доходов

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Отклонение нефтегазовых доходов за апрель от марта составляет 39 миллиардов рублей, заявили в Минфине Фото:
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Россия в апреле 2023 года потеряет 113,6 миллиарда рублей доходов от продажи нефти и газа. Такой прогноз сделали в Министерстве финансов РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере — 113,6 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале министерства. Также в ведомстве подчеркнули, что разница доходов от энергоресурсов в апреле отличается от марта на 39 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Россия недополучила в марте 302 миллиарда рублей доходов от нефти и газа. Причиной тому стало отклонение объемов экспорта энергоресурсов от ожидаемого уровня, сообщает MK.RU.

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Россия в апреле 2023 года потеряет 113,6 миллиарда рублей доходов от продажи нефти и газа. Такой прогноз сделали в Министерстве финансов РФ. «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере — 113,6 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале министерства. Также в ведомстве подчеркнули, что разница доходов от энергоресурсов в апреле отличается от марта на 39 миллиардов рублей. Ранее стало известно, что Россия недополучила в марте 302 миллиарда рублей доходов от нефти и газа. Причиной тому стало отклонение объемов экспорта энергоресурсов от ожидаемого уровня, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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