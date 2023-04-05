Минфин: Россия потеряет более 100 млрд рублей нефтегазовых доходов 05 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 + Отклонение нефтегазовых доходов за апрель от марта составляет 39 миллиардов рублей, заявили в Минфине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия в апреле 2023 года потеряет 113,6 миллиарда рублей доходов от продажи нефти и газа. Такой прогноз сделали в Министерстве финансов РФ. «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере — 113,6 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале министерства. Также в ведомстве подчеркнули, что разница доходов от энергоресурсов в апреле отличается от марта на 39 миллиардов рублей. Ранее стало известно, что Россия недополучила в марте 302 миллиарда рублей доходов от нефти и газа. Причиной тому стало отклонение объемов экспорта энергоресурсов от ожидаемого уровня, сообщает MK.RU . Россия в апреле 2023 года потеряет 113,6 миллиарда рублей доходов от продажи нефти и газа. Такой прогноз сделали в Министерстве финансов РФ. «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 года в размере — 113,6 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале министерства. Также в ведомстве подчеркнули, что разница доходов от энергоресурсов в апреле отличается от марта на 39 миллиардов рублей. Ранее стало известно, что Россия недополучила в марте 302 миллиарда рублей доходов от нефти и газа. Причиной тому стало отклонение объемов экспорта энергоресурсов от ожидаемого уровня, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям