04 апреля 2023
03 апреля 2023

Семьи участников СВО в ЯНАО ждали помощи, а получили шарфики. Инсайд

Представитель губернатора ЯНАО подарила шарфики семьям участников СВО вместо помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
Семьям мобилизованных подарили шарфики вместо реальной помощи Фото:

Семьи военнослужащих в Новом Уренгое (ЯНАО) обратились к представителю губернатора ЯНАО Наталье Рябченко за помощью в решении их проблем, но вместо помощи им подарили шарфики. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Рябченко пригласила к себе родственников военнослужащих, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Они рассказали о проблеме и попросили помощи. Как они сами сказали — шарфики нам подарила, сфотографировалась и в итоге опять ничего не сделала», — сообщил источник в мэрии.

По словам инсайдера, новоуренгойские семьи участников СВО недовольны тем, что Рябченко изображает бурную деятельность, и хотят, чтобы с ними взаимодействовал человек, от которого будет реальная поддержка. В администрации города агентству сообщили, что к ним не поступали жалобы от семей на работу Рябченко.

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Семьи военнослужащих в Новом Уренгое (ЯНАО) обратились к представителю губернатора ЯНАО Наталье Рябченко за помощью в решении их проблем, но вместо помощи им подарили шарфики. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города. «Рябченко пригласила к себе родственников военнослужащих, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Они рассказали о проблеме и попросили помощи. Как они сами сказали — шарфики нам подарила, сфотографировалась и в итоге опять ничего не сделала», — сообщил источник в мэрии. По словам инсайдера, новоуренгойские семьи участников СВО недовольны тем, что Рябченко изображает бурную деятельность, и хотят, чтобы с ними взаимодействовал человек, от которого будет реальная поддержка. В администрации города агентству сообщили, что к ним не поступали жалобы от семей на работу Рябченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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