Семьи военнослужащих в Новом Уренгое (ЯНАО) обратились к представителю губернатора ЯНАО Наталье Рябченко за помощью в решении их проблем, но вместо помощи им подарили шарфики. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.
«Рябченко пригласила к себе родственников военнослужащих, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Они рассказали о проблеме и попросили помощи. Как они сами сказали — шарфики нам подарила, сфотографировалась и в итоге опять ничего не сделала», — сообщил источник в мэрии.
По словам инсайдера, новоуренгойские семьи участников СВО недовольны тем, что Рябченко изображает бурную деятельность, и хотят, чтобы с ними взаимодействовал человек, от которого будет реальная поддержка. В администрации города агентству сообщили, что к ним не поступали жалобы от семей на работу Рябченко.
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