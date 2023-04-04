Лидер пермского «Яблока» отказывается от партии ради мандата

05 апреля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Отказываться от поста в партии Колоколова не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова намерена пойти на выборы в Краснокамскую думу в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Якобы такой вариант участия в кампании ей согласовали краевые власти. «Для Колоколовой это тоже вопрос политической дальновидности. Сколько еще осталось „Яблоку“? А тут реальная возможность вернуться во власть. Узнаваемость в Краснокамске у нее отличная», — говорит инсайдер. По данным другого инсайдера, отказываться от поста лидера реготделения Колоколова не будет. В партии отнесутся к этому с пониманием. Ольга Колоколова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. О том, что она намерена вернуться во власть, агентство сообщало в ноябре 2022 года.

Руководитель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова намерена пойти на выборы в Краснокамскую думу в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Якобы такой вариант участия в кампании ей согласовали краевые власти. «Для Колоколовой это тоже вопрос политической дальновидности. Сколько еще осталось „Яблоку“? А тут реальная возможность вернуться во власть. Узнаваемость в Краснокамске у нее отличная», — говорит инсайдер. По данным другого инсайдера, отказываться от поста лидера реготделения Колоколова не будет. В партии отнесутся к этому с пониманием. Ольга Колоколова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. О том, что она намерена вернуться во власть, агентство сообщало в ноябре 2022 года.