04 апреля 2023

Лидер пермского «Яблока» отказывается от партии ради мандата

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция партии "Гражданская платформа" по выходу с предвыборной гонки в ЕГД. Екатеринбург, флажок, партия яблоко, предвыборная агитация
Отказываться от поста в партии Колоколова не будет Фото:

Руководитель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова намерена пойти на выборы в Краснокамскую думу в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Якобы такой вариант участия в кампании ей согласовали краевые власти.

«Для Колоколовой это тоже вопрос политической дальновидности. Сколько еще осталось „Яблоку“? А тут реальная возможность вернуться во власть. Узнаваемость в Краснокамске у нее отличная», — говорит инсайдер.

По данным другого инсайдера, отказываться от поста лидера реготделения Колоколова не будет. В партии отнесутся к этому с пониманием. Ольга Колоколова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. О том, что она намерена вернуться во власть, агентство сообщало в ноябре 2022 года.

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Руководитель реготделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова намерена пойти на выборы в Краснокамскую думу в качестве самовыдвиженца. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах. Якобы такой вариант участия в кампании ей согласовали краевые власти. «Для Колоколовой это тоже вопрос политической дальновидности. Сколько еще осталось „Яблоку“? А тут реальная возможность вернуться во власть. Узнаваемость в Краснокамске у нее отличная», — говорит инсайдер. По данным другого инсайдера, отказываться от поста лидера реготделения Колоколова не будет. В партии отнесутся к этому с пониманием. Ольга Колоколова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. О том, что она намерена вернуться во власть, агентство сообщало в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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